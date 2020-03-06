Odatv'ye erişim engelinin gerekçesi açıklandı

06 Mart 2020 Cuma, 13:27

Erişim engeli getirilen Odatv internet sitesinde yer alan duyuruda, "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun"a atıf yapılarak, "Kapsamında yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda alınan BTK kararına istinaden 'odatv.com' internet sitesi hakkında idari tedbir uygulandı" ifadesine yer verildi.

OdaTV yayımlanan bir haberde, Libya'da şehit olan 2 MİT mensubundan birisinin kimliğinin deşifre edildiği iddia edilmişti. Odatv'de yayımlanan haberle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve İstanbul Adliyesine getirilen Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27'nci Maddesi kapsamında tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilmiş, Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de ifadesini aldığı şüpheli Terkoğlu ve Kılınç'ın tutuklanmasına karar vermişti.

VARANK, ODATV ERİŞİM ENGELİNİ SAVUNDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, erişim engeli getirilen Odatv'yi savunanlara yönelik, "Malum web sitesiyle alakalı kimse basın özgürlüğünün arkasına sığınmasın. Şehit MİT mensubunu ve ailesini deşifre etmek dünyanın her yerinde suçtur. O hayran olduğunuz Batı ülkelerinde bunu yapsanız, başınıza gelecekleri tahmin bile edemezsiniz" ifadelerini kullandı.







