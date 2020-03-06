Odatv'ye erişim engelinin gerekçesi açıklandı
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), OdaTV'nin kapatılmasına ilişkin gerekçesini açıkladı. BTK'den yapılan açıklamada, "Odatv'nin yayımladığı bir haberde, Libya'da şehit olan bir MİT mensubunun kimliğini deşifre ettiği iddiaları üzerine yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda, 'odatv.com' internet sitesine idari tedbir kararıyla erişim engeli getirildi" denildi.
Erişim engeli getirilen Odatv internet sitesinde yer alan duyuruda, "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun"a atıf yapılarak, "Kapsamında yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda alınan BTK kararına istinaden 'odatv.com' internet sitesi hakkında idari tedbir uygulandı" ifadesine yer verildi.
OdaTV yayımlanan bir haberde, Libya'da şehit olan 2 MİT mensubundan birisinin kimliğinin deşifre edildiği iddia edilmişti. Odatv'de yayımlanan haberle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve İstanbul Adliyesine getirilen Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27'nci Maddesi kapsamında tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilmiş, Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de ifadesini aldığı şüpheli Terkoğlu ve Kılınç'ın tutuklanmasına karar vermişti.
VARANK, ODATV ERİŞİM ENGELİNİ SAVUNDU
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, erişim engeli getirilen Odatv'yi savunanlara yönelik, "Malum web sitesiyle alakalı kimse basın özgürlüğünün arkasına sığınmasın. Şehit MİT mensubunu ve ailesini deşifre etmek dünyanın her yerinde suçtur. O hayran olduğunuz Batı ülkelerinde bunu yapsanız, başınıza gelecekleri tahmin bile edemezsiniz" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Dehşete düşüren görüntüler! Kocasını böyle kurtardı!
- Antalya'da trafo patladı: 1 ölü, 1 yaralı
- Taksicinin yalanı kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı!
- Erdoğan'dan yurttaşlara koronavirüs uyarısı
- Önce esnafı, ardından karısını ve kızını vurdu!
- Yer: Antalya... Asabi fare kediye böyle saldırdı!
- Adalet Bakanı'nın sözleri sosyal medyada gündem oldu
- Yer: Antalya... Genç adamı defalarca böyle tokatladı
- La Casa de Papel 4. sezon fragmanı yayınlandı
- Tunceli'de böyle görüntüledi! Uyarılarda bulundu