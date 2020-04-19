Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan duygusal paylaşım
Oğlunun hediye ettiği 'anniş' yazan bilekliği paylaşan Şallı, 'Ben hep yine annişinim senin... Ponciğim benimlesin hep...' mesjanı yazdı.
Dokuz yaşındaki oğlunun mezar taşına 'ponciğim sen hep benimlesin' yazdıran Ebru Şallı sosyal medya hesabından oğluna seslendi. Oğlunun hediye ettiği 'anniş' yazan bilekliği paylaşan Şallı, 'Ben hep yine annişinim senin... Ponciğim benimlesin hep...' mesjanı yazdı.
Ebru Şallı ve eski eşi Harun Tan’ın 9 yaşındaki küçük oğulları Pars’a iki yıl önce lenfoma teşhisi konmuştu. Şallı, geçen yıl mayıs ayında verdiği bir röportajda “Pars’ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz” demişti.
Pars Tan perşembe günü tedavi gördüğü hasyanede hayatını kaybetti. Acı haberle yıkılan Ebru Şallı ve Harun Tan oğullarını cuma günü Kilyos'ta toprağa verdi.
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