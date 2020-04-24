Oğullarının adını ‘Dezenfektan’ koydular

24 Nisan 2020 Cuma, 12:05

Hindistan’da bir aile, yeni doğan oğullarına ‘Dezenfektan’ adını verdi. Bebeğin babası Omver Sih, bu ismi, koronavirüsle mücadeleye katkı olsun diye verdiklerini söyledi.

Ülkede yayınlanan Deccan Herald gazetesinde yer alan habere göre Uttar Pradeş eyaletinde yaşayan Omver Sih şunları söyledi: “Başbakanımızdan sokaktaki insana kadar herkes vürüsle mücadele ediyor. Bu da bizim katkımız olsun. Elleri dezenfekte etmek virüsü kapmayı engellemenin en iyi yolu. Salgın sürecinde doğdu ve biz de gelecekte oğlumuza seslendikçe anımsayacağız bu günleri.”