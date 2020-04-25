Okullarda çalışanlar hastanede görevlendirildi

25 Nisan 2020 Cumartesi, 06:00

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli İŞKUR personeli il sağlık müdürlüğünde geçici olarak görevlendirildi.

A.O. ve A.A. da Canik ilçesinde bir okulda Ekim 2019’dan beri çalışırken salgınla birlikte Gazi Devlet Hastanesi’nde görevlendirilenler arasında. Herhangi bir eğitim verilmeden ve tedbir alınmadan çalışmaya başladıklarını belirten A.O., “Kendimi nasıl koruyacağımı bile bilmiyorum. Hastane tecrübem yok. Okulda çalışan için hastane handikabımız. Acilin girişine vereceklerdi. Hastane fobim olduğu için bahçıvan olarak görevlendirdiler. Arkadaşlarımız koronavirüse yakalanan yurttaşların tedavi gördüğü katlarda görev yapıyor” dedi.

‘DÜŞÜP BAYILACAKTIM’

Hastanede bir gün çalıştıktan sonra istifa eden 39 yaşındaki A.A., ise “Hemşire, sadece 30 dakika, çamaşır suyunu nasıl kullanacağımızı anlattı. Gözlerimde aşırı derecede enfeksiyon var. İlaç kullanıyorum. Bunu söyledim. İlk önce 10. katta ardından 2. katta daha sonra ise acilin girişinde görevlendirildim. Az daha düşüp bayılacaktım. Sinirlerim bozuldu. Sadece bir gün çalıştım. Bir sonraki gün, bu tehlikeye değmez diyerek istifa ettim. Okuldan sağlık sektörüne, özellikle de bu süreçte personel getirmek gibi yanlış bir sistem yok” diye konuştu.