Ömer Bayram ameliyat oldu, en az..

17 Mart 2020 Salı, 16:26

Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı derbide sağ elinden sakatlanan Ömer Bayram ameliyat edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş maçında düşme sonucu sağ el 4. ve 5. tarak kemiğinde kırık oluşan Ömer Bayram'ın Ulus Liv Hospital'da başarılı bir operasyon geçirdiği bildirildi.

Kulüp doktoru Yener İnce tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrası Ömer Bayram'ın tedavisinin sağlık heyeti tarafından sürdürüleceği kaydedildi.

Ömer 1 ay içinde sahalara geri dönecek.