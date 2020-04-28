Önce kapı önüne sandalye

28 Nisan 2020 Salı, 02:00

Güler şehirleşme sürecinde yerleşim yerlerinin yakınlarındaki rekreasyon alanlarına bugüne dek gereken önemin verilmediğini vurgulayarak “Park ve bahçelerde, sınırlı dinlenme alanı olan bir yerde 10 kişi yan yana oturacaksa, dinlenmeye gideceği yere toplu taşıma aracıyla gidecekse enfeksiyon riski artar. Kişiler arası mesafeyi korumaya dikkat edilmeli, mutlaka maske takılmalı ve eve döndükten sonra da eller kesinlikle yıkanmalı” uyarısında bulundu.

Yaşlıların çıkacağı yerlerin net belirlenmesi gerektiğine dikkat çeken Güler, “Esnetme, onların gidebileceği ‘sakin ve geniş yerleri’ yaratarak yapılmalı” dedi.

Güler, uzun süre evde kapalı kalmanın fiziki, psikolojik etkilere yol açmasının yanı sıra, “kimyasal kirliliğe” de neden olduğunu belirtti. Güler, “Konutlarımızın ortamının neredeyse bir ‘kimyasal havuzuna’ dönmesi ileri yaştaki yurttaşları daha çok etkiliyor. Bundan kurtulmak için kişilerarası mesafe korunarak kısa yürüyüşler yapılabilir” dedi.

‘KOLLAR GÜNEŞ GÖRSÜN’

Bu süreçte, vücudu yeterince güneş görmeyen ileri yaştaki yurttaşlarda kümülatif kaşıntılar meydana geldiğine dikkat çeken Güler, “Bu, kapalı ortam veya ‘kapı arkası kirliliği’ dediğimiz sorundan çıkıyor. Giderilmesi için evin iyi havalandırılması gerekiyor. Yürüyüş çok önemli ama mesafe korunmazsa riskli de. Bu nedenle, eğer ortam varsa kapının önüne atılmış bir sandalyede güneşlenmek, kollarınız güneş görecek şekilde oturmak çok büyük yarar sağlar. Önceliğiniz kapı önünde oturmak veya varsa evinizin bahçesinde gezinmek olsun. Yürüyüşe çıkıldığında da mümkünse kısa kollu kıyafetler giyin” dedi.

VİRÜSSÜZ YAZ İÇİN SAKIN GEVŞEMEYİN

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Yaza Covid-19’suz girme umudumuz artıyor. Sakın gevşemeyelim. Ne yaparak başarılı olduysak, aynen devam” dedi.