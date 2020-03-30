Otobüse ve yolculara ceza

30 Mart 2020 Pazartesi, 06:00

İstanbul’dan gelen otobüste bulunan bir kişi yüksek ateş sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Seyahat belgesi olmaması ve yüzde 50 yolcu kısıtlaması kuralına uyulmaması nedeni ile yolcu başına 3 bin150 TL ceza uygulanarak otobüs bağlandı.