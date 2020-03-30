Otobüse ve yolculara ceza
Gaziantep’te koronavirüs tedbirleri kapsamında durdurulan şehirlerarası otobüste, seyahat belgesi olmayan 44 yolcu ve 2 görevliye ceza yazıldı, yolcular 14 gün karantinaya alındı.
İstanbul’dan gelen otobüste bulunan bir kişi yüksek ateş sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Seyahat belgesi olmaması ve yüzde 50 yolcu kısıtlaması kuralına uyulmaması nedeni ile yolcu başına 3 bin150 TL ceza uygulanarak otobüs bağlandı.
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