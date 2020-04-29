Oyuncu Irrfan Khan hayatını kaybetti

29 Nisan 2020 Çarşamba, 10:50

'Pi'nin Hayatı', 'Milyoner', 'The Amazing Spiderman' ve 'The Namesake' gibi Hollywood filmlerinde de yer alan Hintli ünlü oyuncu Irrfan Khan kolon enfeksiyonu tedavisi gördüğü ve yoğun bakıma alındığı Mumbai'deki Kokilaben Hastanesi'nde 53 yaşında hayatını kaybetti.

Khan'ın sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, ünlü oyuncunun devam eden kanser tedavisine yenik düştüğü belirtildi.

Khan'a, Mart 2018'de nadir görülen bir kanser türü olan nöroendokrin tümör teşhisi konmuştu.

Ünlü oyuncunun annesi Saeeda Begum de, geçen cumartesi günü 95 yaşında hayatını kaybetmişti.