Ozan Kabak'tan milli takıma kötü haber

04 Mart 2020 Çarşamba, 17:00

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak, sakatlığı dolayısıyla 9 ile 12 hafta arasında sahalardan uzak kalacak.

Bundesliga ekibinin Köln ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan milli oyuncu, 9 ile 12 hafta arasında forma giyemeyecek.

Sahalara dönüş tarihi geçikirse EURO 2020 kadrosuna katılma şansı da riske girecek. Ozan ile aynı mevkideki Merih Demiral da geçen ay Juventus'un İtalya ligi maçında diz yan bağlarını koparmıştı.