Özel hastaneler pandemi dinlemiyor
Koronavirüs hastasına 4 bin TL’lik fatura
İstanbul’un Maltepe ilçesindeki özel bir hastanede, koronavirüs belirtileriyle tedavi altına alınan ve testi pozitif çıkan O.Ş’ye tedavinin ardından 4 bin TL’ye yakın fatura kesildi. Yetkililer, O.Ş’nin aile bireylerine de test yapılması gerektiğini belirtti ve anne ve babasına da test yapıldı. İleri yaştaki anne ve babanın da koronavirüs belirtileri gösterdiği ve testi pozitif çıktığı gerekçesiyle onlar da hastaneye yatırıldı. 3 hastanın da tedavisinin ardından, hastane yönetimi, hasta yakınlarına 3 bin 979 TL’lik fatura çıkardı.
Sağlık Bakanlığı’nın Alo 184 hattına “özel hastanelerin pandemi hastanesi ilan edilmesine karşın tedaviyi parayla yaptığı” için şikâyette bulunan hastaya ise bakanlıktan, “Pandemi hastanelerine ilişkin genelgede, özel hastanelerden para alınmayacağına dair düzenleme yok” yanıtı verildi.
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