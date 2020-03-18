Öztürk: Başkan olsam, takımı sahadan çekerdim

18 Mart 2020 Çarşamba, 10:43

Galatasaray eski Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk, koronavirüsün Türk futboluna etkisini ve Fatih Terim'in Beşiktaş maçı sonrası çıkışını değerlendirdi.



Adnan Öztürk, "Bu konunun iki boyutu var: İnsani ve profesyonel. Ben yetkili olsaydım, kesinlikle bu maça (Beşiktaş) takımı çıkartmazdım. Nitekim Fatih hocaya geçen hafta söyledim. Maça çıkılmaması ve tüm takımın karantinaya alınması gerekirdi. Başkandan (Mustafa Cengiz) bu hamleyi beklerdim. Bazen radikal önlemler alabilmek yöneticinin işidir" ifadelerini kullandı.



'NE DÜŞÜNÜYORLARDI ACABA?'



Sarı kırmızılıların eski idarecisi, "Şu ortamda futbol maçının oynanmasının önemini anlamam mümkün değil. Maçlar bekleyebilir, puanlar bekleyebilir, şampiyonluklar bekleyebilir. Şimdi önceliğimiz insanlarımız. Evlerinden telekonferans ile toplantı yapan TFF yönetimi 'Maçlar oynanacak' derken ne düşünüyordu acaba? Telekonferansla toplantı yapanlar 'Maçları ertelemeye gerek yok' diyemez. Derse komik olur, düşündürücü olur, tezat olur, sahadaki insanlara saygısızlık olur" şeklinde konuştu.



'AĞAOĞLU SPORCULARI İLE KUCAKLAŞSIN'



Adnan Öztürk son olarak, "Ağzına maske takıp 2 metreden kameralara 'Maçlar oynansın' deyip espri yapana sözüm var: Biraz ciddiyet ve samimiyet lütfen. Soyunma odasına inip sporcularınla kucaklaşsana! Ekranlardan mahalle ağzıyla 'Atlamalar, zıplamalar' diye konuşana da hiç yakışmadı. Sporcuları anlayıp koruması gerekir." dedi.



Kaynak: Sözcü Gazetesi