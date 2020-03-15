Palmali Grubu’nun kurucusu Mubariz Mansimov Gurbanoğlu gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir FETÖ soruşturma kapsamında Palmali Grubu’nun kurucusu Azeri kökenli Mubariz Mansimov Gurbanoğlu gözaltına alındı.
Palmali Grubu'nun kurucusu Azeri kökenli Mubariz Mansimov Gurbanoğlu
gözaltına alındı. Gurbanoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir
soruşturma kapsamında sabah saatlerinde İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli işadamının adresinde arama
yapıldı.
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