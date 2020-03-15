Palmali Grubu’nun kurucusu Mubariz Mansimov Gurbanoğlu gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir FETÖ soruşturma kapsamında Palmali Grubu’nun kurucusu Azeri kökenli Mubariz Mansimov Gurbanoğlu gözaltına alındı.

(DHA)
15 Mart 2020 Pazar, 11:53

Palmali Grubu'nun kurucusu Azeri kökenli Mubariz Mansimov Gurbanoğlu gözaltına alındı. Gurbanoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında sabah saatlerinde İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli işadamının adresinde arama yapıldı.


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