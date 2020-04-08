Pandemi günlerinde beslenmeye dikkat!

08 Nisan 2020 Çarşamba, 12:34

Dünya sağlık örgütü tarafından küresel salgın (pandemi) olarak kabul edilen Koronavirüs (Kovid19) hastalığı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir halk sağlığı tehdidi haline gelmiştir.

Koronavirüsle mücadelede, öncelikli olan kişisel temizliğimize önem vermeli sosyal mesafe kuralına uymalıyız. Bunların yanı sıra virüslerle mücadelede oldukça olan bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için doğal besinlerle dengeli beslenmeyi alışkanlık haline getirmeliyiz. Bağışıklık sistemi güçlü olan kişiler virüslerden kaynaklı rahatsızlıklara orantısal olarak daha az yakalanmakta, yakalanıldığı takdirde de daha kısa sürede atlatabilmektedirler.

RİSKİ AZALTMAK MÜMKÜN

Elbette ki virüslerden kaynaklı hastalıkları tedavi edebilecek spesifik bir gıda yoktur. Fakat doğal besinlerle dengeli beslenir, düzenli egzersiz yapar ve uykumuza dikkat edersek bağışıklık sistemimiz güçlü kalacağından hastalanma riskimiz olabildiğince azalır, hastalığa yakalandığımız takdirde de daha kısa sürede atlatabiliriz.

NASIL BESLENİLMELİ

C Vitamini Yönünden Zengin Besinlerle Beslenin

C vitamini bağışıklık sistemimizi güçlendiren özellikle virüslerden kaynaklı hastalıklarla

karşılaşma riskimizi en alt seviyeye indiren en önemli vitaminlerden biridir. Bu sebeple

C vitamini açısından zengin besinlerle beslenmemiz faydamıza olacaktır.

C vitamini özellikle turunçgiller, kuşburnu, domates, biber, maydanoz, soğan, kabak ve brokolide yoğun olarak bulunmaktadır.

PROTEİN AĞIRLIKLI BESLENMEYE ÖZEN GÖSTERİN

Vücudumuzun başlıca bileşenlerinden biri olan protein, vücudumuzun virüslere karşı mücadele esnasında ihtiyaç duyduğu antikorların üretilmesine yardımcı olacağından, yeterli düzeyde protein tüketimine özen göstermeliyiz. Yeterli miktarda proteini kuru baklagillerden, yumurta, beyaz et, kırmızı et, balık, düşük yağlı süt ve süt ürünlerinden alabiliriz.

PROBİYOTİKLER

Bağışıklık sistemimizi güçlendirmenin en önemli yolu sindirim sistemimizi güçlendirmekten geçmektedir. Özellikle ikinci beynimiz olarak adlandırılan bağırsak floramızın yapısını ne kadar iyi beslersek bağışıklığımızda o derece güçlü olacaktır. Bağırsak floramıza en faydalı besinler dost bakteriler olarak bilinen, prrobiyotikler açısından zengin olan yoğurt, kefir, turşu, boza ve tarhana gibi besinlerdir. Bu besinleri düzenli aralıklarla tüketmemiz bağırsak sağlığımıza faydalı olacağından bağışıklık sistemimizde güçlenecektir.

TAZE MEYVE VE SEBZE TÜKETİMİNE ÖNEM VERELİM

Taze meyve ve sebze tüketiminin bağışıklık sistemini desteklediği böylelikle virüslerden kaynaklı hastalıklardan korunmada kalkan vazifesi gördüğü bilinmektedir. Ara öğünlerde meyve, öğle ve akşam yemeklerinde mevsim yeşillikleri ile hazırlamış salata ve sebze yemeklerini tüketerek günlük beslenmemizdeki vitamin içeriğini yükseltmemiz faydamıza

ŞEKER VE KARBONHİDRAT TÜKETİMİNE DİKKAT EDELİM

Vücudumuzun gereksiniminden fazla karbonhidrat tüketimi bağışıklık sistemimizi baskı altına alacağından olası hastalıklara yakalanma riskimizi arttırır. Dolayısıyla rafine edilmemiş kepekli kabuklu tahılları tercih etmemiz faydalı olacaktır. Örneğin tam buğday ekmeği, yulaf ve bulgur bağışıklık sistemimiz açısından oldukça faydalıdır.

SARIMSAK VE SOĞANI SOFRANIZDAN EKSİK ETMEYELİM

Sarımsak ve soğan bağışıklık sistemimizi kuvvetlendiren besinlerin en başında gelmektedir.

Bağışıklık sistemimizi güçlendiren soğan ve sarımsak virüslere karşı da son derece güçlü bir koruma kalkanı oluşturmaktadır. Özellikle salata ve yemeklerimize soğan sarımsak eklemeyi Omega 3 açısından zengin besinlerle beslenelim Omega3 açısından zengin besinlerin tüketimi vücut direncimizi arttırmakta ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmektedir. Özellikle omega3 açısından zengin ceviz, balık, fındık ve badem gibi besinleri tüketerek bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirebiliriz.

D VİTAMİNİ ALALIM

Yapılan araştırmalar özellikle güneşin yoğun olduğu yaz aylarında yeterli düzeyde güneş ışınlarından faydalanmış kişilerin, kış aylarında virüs kökenli salgın hastalıklara ve grip nezle gibi rahatsızlıklara yakalanma riskinin çok daha düşük olduğunu göstermektedir.

Düşük D vitamini solunum yolu enfeksiyonlarına daha kolay yakalanmamıza sebep olmaktadır. D vitaminin en önemli kaynağı güneş ışınlarıdır. Güneş ışınlarının yanı sıra başta somon ve ton balığı olmak üzere deniz mahsulleri den de D vitamini ihtiyacımızı karşılayabiliriz.