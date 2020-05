Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu: 'Acil servislerin başarısının sebebi afet yönetimine hazırlıklı olmaları'

08 Mayıs 2020 Cuma, 06:00

Karcıoğlu, “Türkiye’deki özellikle büyük şehirlerdeki acil servisler zaten her an neredeyse bir afet yönetimi içindeler, her gün binlerce hastanın geldiği bir kurumda çalıştığınızda yaklaşık olarak bir afet organize ediyorsunuz, aslında biz bunlara alışığız. Pek çok günlük problemle de karşı karşıyayız” dedi.

“Covid-19 Pandemisinde Acillerin Durumu” konusunda geçen günlerde İstanbul Tabip Odası’nda online sunum yapan İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Sorumlusu Prof. Dr. Karcıoğlu, acillerdeki mücadelenin triajlarda başladığını belirtti.

Triaj bölümünde hikâyeleri dinlenen hastaların şikâyet ve bulgularına göre ayrılarak ilgili bölümlere yönlendirildiğini kaydeden Karcıoğlu, “Covid-19 şüphesi olan ile olmayan hastaları acil girişinde triajda ayırdık. Poliklinikler ve servisler tüm hastalar için ayrı ayrı düzenlendi. Hastalar ilgili bölümlere yönlendirilerek hemen tedavilerine başlanıyor” dedi.

Covid-19 belirtisi olan hastaların burun ve boğazdan sürüntü alınarak PRC testinin yapıldığını anlatan Karcıoğlu, numuneleri bazı yerlerde enfeksiyon asistanları ve mikrobiyoji teknisyenleri, bazı yerlerde pratisyen hekimlerin, bazı yerlerde sağlık memuru ve hemşirelerin aldığını kaydetti.

PCR testi sonuçlarının çıkmasının hastaneden hastaneye değiştiğini belirten Karcıoğlu, “PCR sonuçlarının yüzde 30-40 yanlış negatiflik olduğunu biliyoruz. Bu nedenle hastalarda net klinik tablo ve tomografide bulgular varsa Covid-19 diyerek tedavi veriyoruz. PCR sonucunu, alan kişinin alma yöntemi, el becerisi, hastanın yeni olması, laboratuvar gibi faktörler etkileyebiliyor” ifadelerini kullandı.

BAŞVURU AZALDI

Covid-19 pandemisi sırasında İstanbul acillerindeki hasta sayısında azalma olduğunu kaydeden Prof. Dr. Karcıoğlu, “Sokağa çıkma yasağı ya da kısıtlaması ile daha, acile başvurularda 3’te bir oranında düşüşler oldu. Bin hasta bakan yerde 300’e kadar indi. Acil servislerde düşüş olsa da pandemi hastanesi olarak belirlenen hastanelerde yatakların yüzde 70-80’inin Covid-19 şüpheli hastalarla dolduğunu görüyoruz. 3. basamak acillerinde günlük yıl ortalaması 1165; 2. basamak acillerde günlük yıl ortalaması 1256; özel hastanelerde 173 ve çocuk acillerde 690’lardaydı. Özellikle ikinci ve üçüncü basamakta günlük binin üzerinde ortalama hasta bakılıyordu” dedi.

HENÜZ BİRİNCİ ATAKTAYIZ

Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu, “Hastalığın ne zaman biteceği” yönündeki soruya “İzolasyon önlemlerine ne kadar dikkat edilirse, fiziksel uzaklığa ne kadar dikkat edilirse o kadar çabuk biter” yanıtını verdi.

“Bakanlığın plato çizildi ve inişe geçildi” tespitinin anımsatılması üzerine Karcıoğlu, “Plato ve iniş konularını konuşmak için biraz erken, toplumda fazla iyimser tablo yaratır” dedi.

Maskesiz dolaşma oranlarının son günlerde arttığını gözlemlediğini dile getiren Karcıoğlu, “Temkinli olalım, salgının çıkış kolunda yani birinci ataktayız. İkinci dalgayı konuşmak için birinci dalganın bitmesi gerekir” dedi.