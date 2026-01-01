Aracıyla restorana giren Cahit Berkay'dan ilk açıklama

Kaza, Esenyurt Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 MZC 529 plakalı aracıyla seyir halinde olan Cahit Berkay, direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarında bulunan restorana daldı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Berkay, olay yerine çağrılan ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Restoranda ise maddi hasar meydana geldi.

BERKAY'DAN KAZA SONRASI İLK AÇIKLAMA

Cahit Berkay, sosyal medya hesabı üzerinden yaşadığı kaza sonrası kendisine gelen mesajlar için teşekkür etti ve aracıyla restorana daldığı sırada yaralanan garsonun durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Berkay şu ifadeleri kullandı:

"Yılın son günü benim için olaylı geçti. Malumunuz talihsiz bir kaza geçirdim. Geçmiş olsun diye arayan, mesaj atan herkese teşekkürler.

Ben iyiyim ama en önemlisi restoran çalışanı Uğur Oktay kardeşimin de iyi olması. Müsadenizle güzel dileklerinizi onun adına kabul ediyorum.”