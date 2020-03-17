Prof. Dr. Taşçıoğlu, koronavirüse yakalandı

17 Mart 2020 Salı, 22:57

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun korona virüsü test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu. Taşçıoğlu'nun Türkiye'de virüse yakalanan ilk sağlık çalışanı olduğu öğrenildi.

Babasının son durumunu Twitter üzerinden duyuran Onur Taşçıoğlu, şu ifadeleri kullandı;

"Sevgili babam, sizlerin hocasi Prof. Dr. Cemil Taşçıoglu'nun Kovit-19 test sonucu ne yazık ki pozitif çıkmıştır. Kendisi Çapa'da enfeksiyon servisinde karantina altındadır. Ateşi yok,solunumu normal, herhangibir cihaza bağlı durumda değildir. Dünden bugüne durumu stabil seyretmektedir."





Sevgili babam sizlerin hocasi Prof Dr Cemil Tascioglunun covit 19 test sonucu ne yazik ki pozitif cikmistir.Kendisi Capa da enfeksiyon servisinde karantina altindadir.Atesi yok,solunumu normal, herhangibir cihaza bagli durumda degildir. Dunden bugune durumu stabil seyretmektedir. — onur tascioglu (@TasciogluOnur) March 17, 2020

İYİ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun korona virüsü test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Taşçıoğlu, hastalık semptomlarını gösterdiği için dün hastanede karantinaya alınmıştı. Taşçıoğlu karantina altındayken sosyal medyada yayınladığı videoda, “kendisini iyi hissettiğini, zorunlu bir bekleyiş içinde olduğunu” söylemişti.

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun oğlu Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, babasının test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Onur Taşçıoğlu mesajında babasının durumunu, “Ateşi yok, solunumu normal, herhangi bir cihaza bağlı durumda değildir. Dünden bugüne durumu stabil seyretmektedir” sözleriyle ifade etti.