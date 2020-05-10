Provokatör Sevda Noyan’ı İtalya başbakanına şikâyet ettiler

10 Mayıs 2020 Pazar, 16:39

Ülke TV’de katıldığı, Arafta Sorular programında yaptığı, “15 Temmuz kursağımızda kaldı… İstediklerimizi yapamadık. Boş bulunduk. Bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür… Biz çok donanımlıyız bu konuda, maddi ve manevi olarak. Biz liderimizin yanındayız. Asla yedirmeyiz. Ayaklarını denk alsınlar… Benim listem hazır…” açıklamalarından sonra kamuoyunun tepkisini çeken Sevda Noyan, İtalyan vatandaşı olması sebebiyle, İtalya başbakanı Giuseppe Conte’ye şikâyet edildi.

İşte, o tweet,

Twitter üzerinden yapılan şikâyette şu ifadeler yer aldı:

“Adı geçen kadının bir ölüm listesi mevcut ve ailesi onları öldürmek için donanmış vaziyette. Bu kadın potansiyel bir seri katil ve dahası İtalyan vatandaşıdır. Bu kadını hala vatandaşlıkta tutacak mısınız?”