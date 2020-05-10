Provokatör Sevda Noyan’ı İtalya başbakanına şikâyet ettiler
Canlı yayında dile getirdiği, ‘halkı kin ve düşmanlığa sevk eden’ açıklamaları sonrası gündemin ilk sıralarına yerleşen İtalyan vatandaşı Sevda Noyan’ı, İtalya başbakanı Giuseppe Conte’ye şikâyet ettiler
Ülke TV’de
katıldığı, Arafta Sorular programında yaptığı, “15 Temmuz kursağımızda kaldı… İstediklerimizi
yapamadık. Boş bulunduk. Bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür… Biz çok
donanımlıyız bu konuda, maddi ve manevi olarak. Biz liderimizin yanındayız.
Asla yedirmeyiz. Ayaklarını denk alsınlar… Benim listem hazır…” açıklamalarından
sonra kamuoyunun tepkisini çeken Sevda Noyan, İtalyan vatandaşı olması
sebebiyle, İtalya başbakanı Giuseppe Conte’ye şikâyet edildi.
İşte, o
tweet,
Twitter üzerinden yapılan şikâyette şu ifadeler yer aldı:
“Adı geçen kadının bir ölüm listesi mevcut ve ailesi onları öldürmek için donanmış vaziyette. Bu kadın potansiyel bir seri katil ve dahası İtalyan vatandaşıdır. Bu kadını hala vatandaşlıkta tutacak mısınız?”
Video Haberler
- CHP’li Kaftancıoğlu ile annesi arasında ilginç diyalog
- Ünlü oyunculardan skandal Atatürk ve Nazım Hikmet yayını
- Cumhuriyet'in haberiyle ekonomiyi anlattı
- Buket Aydın istifa etti... Tarihi diyalog gündem oldu
- Şehit annesi, Kılıçdaroğlu'na böyle seslendi
- Yer: Ankara... Kameraya böyle yakalandılar
- Saadet Partisi'nden videolu tepki
- Temizlik işçisi Gazi Ceran Heykeli'nin kolu kırıldı
- İbrahim Gökçek'in cenazesinde çıkan olaylar kamerada
- Eşinden şüphelendi, bacanağı ile baldızını öldürdü