Putin, Erdoğan ve heyetini böyle bekletmiş

09 Mart 2020 Pazartesi, 09:25

Rus devlet televizyonu 'Rossiya 1' kanalı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların bekletildiği dakikaları ekranda kronometre ile yayınladı.

İdlib için ateşkes mutabakatının çıktığı görüşme öncesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yanındaki heyeti koridorda 2 dakikadan fazla bekletmiş.

Görüntülerde Erdoğan'ın beklemekten yorulduğu ve bir yere oturduğu görülüyor.

Öte yandan Türk heyetine yapılan hareket sosyal medyada büyük tepki çekti.

‘ARAMIZA KARA KEDİ GİRMİŞ OLABİLİR’ DEMİŞTİ

Rusya dönüşü gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları demişti:

"(Rusya ile) aramızda aslında çok da bir farklılaşma olmadı. Zaman zaman uluslararası ilişkilerde buna benzer gelişmeler, iniş çıkışlar olabiliyor. Rusya ile olan belki de bizim en son düşünebileceğimiz bir konu olabilir bu. Niye derseniz; bizim şu anda Rusya ile olan ikili ilişkilerimiz hiçbir şeye benzemez. Bir taraftan savunma sanayiinde attığımız adımlar, bir taraftan nükleer enerjide attığımız adımlar, bir taraftan Türk Akımı konusunda attığımız adımlar, bir diğer taraftan turizmde attığımız adımlar… Tabii bunların çok çok büyük önemi haiz. İkili ilişkilerimizin geldiği bu noktalarda bir de üçüncü ülkelerde beraber atabileceğimiz adımların planlamasını yaptığımız dönemi yaşıyoruz. Yani onun için de herhalde bir yerden şöyle kara kediler girmiş olabilir. (İsrail olabilir mi?) Yok.O kadar zayıf değil"







