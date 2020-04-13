Putin'den açıklama: Rusya'da koronavirüsle ilgili durum kötüye gidiyor

13 Nisan 2020 Pazartesi, 15:56

Fotoğraf: Reuters

Putin, salgına ilişkin son durumu değerlendirmek üzere video konferans yöntemiyle yetkililerle toplantı yaptı.

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ele alındığı toplantıda konuşan Putin, "Durumun her gün değiştiğini ve maalesef kötüye gittiğini görüyoruz. Hastaların sayısı artıyor, üstelik özellikle de ağır vakalar giderek artıyor" dedi.

Putin, salgın ile ilgili objektif bir tahmine ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek, sadece orta ve uzun vadeli değil, 3, 7, 10’ar günlük tahminlerin güncellenmesi için hükümete talimat verdi.

Ülkedeki tüm sağlık sisteminin tek mekanizma halinde çalışması gerektiğini vurgulayan Putin, gerektiğinde Savunma Bakanlığına ait malzemelerin de koronavirüs ile mücadelede kullanılabileceğini sözlerine ekledi.

Rusya’da yeni tespit edilen koronavirüs vakalarının sayısındaki artış sürüyor. Ülkede dünden bu yana 2 bin 558 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı, 18 bin 328’e yükseldi. Dünden bu yana 18 kişinin hayatını kaybetmesiyle, ölü sayısı da 148’e yükseldi.