Roma’nın Cengiz kararı

09 Nisan 2020 Perşembe, 22:30

Ekonomik olarak rahatlamak isteyen Roma’nın, talipleri olan Cengiz Ünder’i göndermeyi planladığı ve kararın kendisine iletildiği kaydedildi.

La Gazzette della Sport’un haberine göre Roma, son 12 ayda beklentilerden uzak kaldığı belirtilen yıldızı ekonomik anlamda rahatlamak için göndermeyi planlıyor.

SON OLARAK LYON DEVREYE GİRDİ

Cengiz Ünder’in, Bayern Münih, Leipzig, Milan, Arsenal, Tottenham ve Everton gibi ciddi taliplerinin olduğu vurgulanırken, Lyon’un da son günlerde yoklamalarda bulunduğu kaydedildi.

Roma’nın 15 milyon Avro ödediği Cengiz Ünder’i önemli bir bedelle elden çıkarabileceği ve yerini de takımda hazır olan Carles Perez ile rahatlıkla doldurabileceği belirtildi.

Bu sezon 20 maçta 1055 dakika süre alan Cengiz Ünder, 3 gol atarken, asist yapamadı..



