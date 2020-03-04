Ruhani'den korkutan koronavirüs açıklaması

04 Mart 2020 Çarşamba, 13:31

Reuters'ta yer verilen habere göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Koronavirüs ülkemizde neredeyse bütün şehirlere yayıldı. İran bu salgını minimum ölüm sayısı ile kısa zamanda yenecek" açıklamasında bulundu.

HAYATINI KAYBEDEN KİŞİ SAYISI 92’YE ÇIKTI

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 15 kişi daha hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişi sayısı 92’ye, vaka sayısı ise 2 bin 922’ye yükseldi. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 içerisinde 586 kişinin koronavirüse (Covid-19) yakalandığını, böylelikle virüsü taşıyan kişi sayısının 2 bin 922’ye yükseldiğini duyurdu.