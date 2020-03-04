Ruhani'den korkutan koronavirüs açıklaması
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yaptığı son dakika açıklamasında, "Koronavirüs neredeyse bütün şehirlere yayıldı" ifadelerini kullandı.
Reuters'ta yer verilen habere göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Koronavirüs ülkemizde neredeyse bütün şehirlere yayıldı. İran bu salgını minimum ölüm sayısı ile kısa zamanda yenecek" açıklamasında bulundu.
HAYATINI KAYBEDEN KİŞİ SAYISI 92’YE ÇIKTI
İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 15 kişi daha hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişi sayısı 92’ye, vaka sayısı ise 2 bin 922’ye yükseldi. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 içerisinde 586 kişinin koronavirüse (Covid-19) yakalandığını, böylelikle virüsü taşıyan kişi sayısının 2 bin 922’ye yükseldiğini duyurdu.
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