Saadet Partisi'nden koronavirüs önlemi!
Saadet Partisi koronavirüs tedbirleri kapsamında, İl ve İlçe Kongrelerini erteleme kararı aldı.
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, ''Saadet Partisi olarak; önümüzdeki iki hafta sonu yapılması planlanan İl/İlçe Kongre, Divan ve tüm Salon Toplantılarımızı, ülkemiz genelinde Corona virüsü sebebiyle alınan tedbirler kapsamında ileri bir tarihe ertelediğimizi parti mensuplarımıza ve kamuoyuna saygı ile duyururuz'' ifadelerini kullandı.
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