Saadet Partisi'nden koronavirüs önlemi!

12 Mart 2020 Perşembe, 22:48

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, ''Saadet Partisi olarak; önümüzdeki iki hafta sonu yapılması planlanan İl/İlçe Kongre, Divan ve tüm Salon Toplantılarımızı, ülkemiz genelinde Corona virüsü sebebiyle alınan tedbirler kapsamında ileri bir tarihe ertelediğimizi parti mensuplarımıza ve kamuoyuna saygı ile duyururuz'' ifadelerini kullandı.