Sabiha Gökçen'deki Pegasus uçak kazasında ön rapor ortaya çıktı
Savcılığa ulaşan ön raporda "Ses kayıtlarına göre inişten yaklaşık 6 dakika önce uçağa düşen yıldırım sebebiyle hava aracında herhangi bir sorun olma ihtimali nedeniyle pilotlardaki stresin arttığı ve bir an önce iniş yapılmak istendiği belirlenmiştir" denildi.
Savcılığa ulaşan ön raporda, “Taksi yolu civarında manuel frenleme yapılmadığından 6 saniye boyunca hava aracının hızında yavaşlama yönünde değişiklik meydana gelmemiş; hemen akabinde ivedilikle frenleme başlatılmış, pist sonuna kadar bu şekilde devam edilmiştir” denildi.
Video Haberler
- Denizden erkek cesedi çıktı
- Sürekli havladı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
- Antalya açıklarında yakalandı! Tam 3 metre boyunda
- Ali Babacan AKP iktidarına böyle tepki gösterdi
- Erdoğan zor durumda
- Sahte ürünlere polis baskını
- AKP toplantısında isim krizi!
- Gönüllü doktorlar bu kez de vapurda koronavirüsü anlattı
- Edirne'de 3 göçmen öldü
- Çokal AKP'ye geçti ama akıllarda bu sözleri kaldı