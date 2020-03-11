Sabiha Gökçen'deki Pegasus uçak kazasında ön rapor ortaya çıktı

Savcılığa ulaşan ön raporda "Ses kayıtlarına göre inişten yaklaşık 6 dakika önce uçağa düşen yıldırım sebebiyle hava aracında herhangi bir sorun olma ihtimali nedeniyle pilotlardaki stresin arttığı ve bir an önce iniş yapılmak istendiği belirlenmiştir" denildi.

cumhuriyet.com.tr
11 Mart 2020 Çarşamba, 17:28

Savcılığa ulaşan ön raporda, “Taksi yolu civarında manuel frenleme yapılmadığından 6 saniye boyunca hava aracının hızında yavaşlama yönünde değişiklik meydana gelmemiş; hemen akabinde ivedilikle frenleme başlatılmış, pist sonuna kadar bu şekilde devam edilmiştir” denildi. 

 


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