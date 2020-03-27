27 Mart 2020 Cuma, 06:37

Almanya’da yaşayan 32 yaşındaki Türk mimar ve tasarımcı Öznur Pınar Cer, İtalyan Danilo Petta ile “Breathe Just-Sadece Nefes Al” isimli oksijen makinesi aparatı tasarladı. Tasarım, oksijen makinelerinin kapasitesinin artırılmasını ve koronavirüs vakalarında, bir oksijen makinesinden iki hastanın aynı anda faydalanmasını hedefliyor. Böylece koronavirüs vakalarında karşılaşılan kapasite yetersizliği sorunu hafifletilecek.

Test ediliyor “Breathe Just-Sadece Nefes Al” tasarımı, İtalya’da bilim insanları ve doktorlarca test ediliyor. İtalya’da bu sürecin salgın nedeniyle yavaş ilerlediğini söyleyen Öznur Pınar Cer, “Bu tasarımı gönüllü olarak İtalya’ya sunduk, ama testler daha hızlı yapılacaksa, bir an evvel uygulamaya alınacaksa Türkiye’de de denenebilir” diyor. Öznur Pınar Cer, hastanelerde oksijen makinelerinin çok az, koronavirüse yakalananların sayısının ise çok fazla olması nedeniyle hastaların birçoğunun tedavi olamadan hayatını kaybettiğini vurguladı. Gönüllü olarak gerçekleştirdikleri bu projedeki amaçlarının hastalara ve hastanelere fayda sağlamak olduğunu ifade eden Cer, “Aynı zamanda gelecekte oluşabilecek beklenmeyen acil ihtiyaçlar karşısında tedbirli olmayı ve hayat kurtarıp geleceklerini, umutlarını, hayallerini insanlara yeniden vermeyi umut ediyoruz” ifadelerini kullandı. Cer, “Ben yurtdışındayım, burada çalışıyorum. Ama ben bu projeyle kendi ülkeme de fayda sağlamak istiyorum. Orada doğup orada büyüdüm. Bana gelişim, buralara gelme imkânı tanındı. Bir nebze de olsa bu emeğin karşılığını ödemek istiyorum. Ülkeme borcumu ödemek istiyorum. Amacım iyi bir mimar olmaktan önce iyi bir insan olmak” dedi.