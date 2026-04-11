Ugandalı komutandan Türkiye’ye akıl almaz sözler: 'Hayatta kalma şansları yok'

Uganda Silahlı Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba, Türkiye’ye yönelik skandal paylaşımlarda bulundu.

Kainerugaba, Türkiye ile doğrudan bir çatışma istemediğini belirterek, “Türkiye ile çatışma istemiyorum. Bize karşı hayatta kalma şansları yok. Biz, İsa Mesih ve Muhammed Ali’den ilham alan bir orduyuz” ifadelerini kullandı.

Ugandalı komutan, Türkiye’ye yönelik sıra dışı talepler de dile getirdi. “Eşlerimi teslim etsinler. Bize ödeme yapsınlar. O zaman barış olur” diyen Kainerugaba, Türkiye’den ayrıca en az 1 milyar dolar talep ettiğini söyledi.

Açıklamalarında akıl almaz ifadeler kullanan komutan, “Türkiye’den 1 milyar doların üstüne, o ülkedeki en güzel kadını eş olarak istiyorum” dedi.

Gelen tepkiler üzerine Kainerugaba, “Türklerin Twitter'da biz Afrikalılara karşı besledikleri o ateşli nefreti ortaya dökmelerini görmek güzel. Lütfen devam edin. İşte bu yüzden İsrail'i seviyoruz. Onlar gerçek kardeşlerimiz. Vay canına! Bir saatte 442 retweet! Görünüşe göre Türkiye beni seviyor. Onlara yardım edeceğim. İlk sorun, hayat için çok kısa olmaları. Kısa boylu insanlar her zaman gereksiz yere öfkelidir” diye yazdı.

Kainerugaba, “1 yıl içinde İstanbul'da bir kahraman gibi karşılanacağım! Hatta amcam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bile selamlayacağım” iddiasında bulundu.

Kainerugaba, Türkiye ile yaşanan durumun “çok ciddi” olduğunu belirterek sosyal medyadaki paylaşımların hafife alınmaması gerektiğini söyledi:

“Türkiye için çok basit bir anlaşma var; ya bize ödeme yaparlar ya da buradaki büyükelçiliklerini kapatırım. Onlar da Türkiye’deki bizim büyükelçiliğimizi kapatabilir, sorun değil.”

Ugandalı komutan, Türkiye’nin taleplerini karşılamaması halinde 30 gün içinde tüm diplomatik ilişkilerin kesilebileceğini belirtti.

“Gerçek sorun Türkiye. Uzun süredir kendilerine çeki düzen vermelerini bekliyoruz. Eğer taleplerimizi karşılamazlarsa önümüzdeki 30 gün içinde tüm diplomatik bağları keseceğiz” diyen Kainerugaba, sürecin sertleşebileceği mesajını verdi.

Kainerugaba, “Türkiye ile ilgili durum çok ciddi! Twitter oyunlarını bir kenara bırakın. Onlarla diplomatik ilişkilerimizi çok yakında keseceğiz. Sırtınızdan bıçaklayan bir ‘arkadaşa’ kimin ihtiyacı var ki?” dedi.