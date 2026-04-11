Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu: Hande Erçel, Fikret Orman, Burak Elmas, Mustafa Ceceli...

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında ifade veren oyuncu Hande Erçel, Hakan Sabancı, Fikret Orman, İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Deha Bilimlier, İlkay Şencan ve Burak Elmas'ın test sonuçları çıktı.
Geçtiğimiz günlerde ifade veren Hande Erçel'den alınan kan örneğinde uyuşturucu veya uyarıcı maddeye rastlanmadı.
Hakan Sabancı, Fikret Orman ve Burak Elmas'ın da test sonuçları negatif çıktı.
Adli tıp analizlerine göre Mustafa Ceceli'nin kan örneği negatif çıkarken, saç örneğinde kokain ve metabolitleri (benzoilekgonin ve metilekgonin) tespit edildi.
Aynı raporda; İbrahim Çelikkol'un saç örneğinde kokain ve metabolitleri bulundu.
Deha Bilimlier'in saç örneğinde kodein, kokain ve metabolitleri tespit edildi.
İlkay Şencan'ın kanında esrar etken maddesi THC metaboliti THC-COOH, saçında ise THC bulundu.