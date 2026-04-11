Netanyahu’dan 'İran ile savaşa devam' mesajı: 'Erdoğan’ın aksine, o bu yapılarla uyum sağlıyor'

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İslamabad’da müzakere süreci işleritilirken dikkat çekici bir açıklama yaptı. Açıkça İran ile olan savaşı devam ettireceğini ilan eden Netanyahu, AKP’şi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da hedef alan sözler sarf etti.

Netanyahu, sosyal medya paylaşımında, “Benim liderliğim altında İsrail, İran’ın terör rejimi ve onun vekil güçleriyle savaşmaya devam edecek; Erdoğan’ın aksine, o bu yapılarla uyum sağlıyor ve kendi Kürt vatandaşlarını katletti.” ifadelerine yer verdi.