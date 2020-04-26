Sağlık Bakanlığı, test sayısı toplamında yapılan hatayı düzeltti

26 Nisan 2020 Pazar, 19:27

Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte 99 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 2 bin 357 yeni vaka olduğunu açıkladı. Toplam ölü sayısı 2 bin 805'e yükselirken, koronavirüs vaka sayısı ise 110 bin 130'a yükseldi.

'VAKA SAYISININ EN DÜŞÜK OLDUĞU GÜN, BUGÜN'

Koca, ''Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50 bine varan günlük test kapasitemizin 30 bini kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti'' açıklamasını yaptı.

TEST SAYISI HATASI

Bugünkü test sayısı 30 bin 177, vaka sayısı 2 bin 357, iyileşen hasta sayısı 3 bin 558, vefat sayısı ise 99 olarak kayıtlara geçti.

Bakanlık, toplam test sayısını ise yanlış kaydetti. 898 bin 742 olması gereken test sayısı 889 bin 742 olarak kayda geçirildi. Bakanlık, daha sonra hatayı düzeltti.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, bugün açıklanan koronavirüs verileriyle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı uyardı. Öztunç test sayısının eksik yazıldığını belirterek, “Toplam test sayısı 25 Nisanda 868 bin 575’miş. Bugün ise 30 bin 177 test yapılmış. Toplarsanız toplam test sayısı 898 bin 742 yapar. Ama bugünkü tabloda 889 bin 742 olarak açıklandı. Muhtemelen sehven bir hata Sayın Fahrettin Koca. İnşallah uyardığımız için bizi suçlamazsınız” dedi.



Güncel tablo şöyle:

İlk açıklanan tablo: