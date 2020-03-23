Sağlık Bakanlığı'na 230 tonluk Domestos bağışı

23 Mart 2020 Pazartesi, 12:46

Unilever Türkiye, Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 (koronavirüs) mücadelesine 230 tonluk Domestos çamaşır suyu bağışıyla destek oldu

Çamaşır suyu yüklü 10 TIR, Unilever Türkiye’nin Konya’daki fabrikasından Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonuyla ilgili merkezlere teslim edilmek üzere yola çıktı. Bağış ile, Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen hastanelerin hijyen gereksinimlerinin karşılanmasına katkıda bulunulmasının amaçlandığı kaydedildi.

Unilever Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Leyal Eskin Yılmaz, Sağlık Bakanlığımızın ve sağlık çalışanlarımızın içinden geçtiğimiz bu zor dönemde gösterdikleri insanüstü mücadeleyi toplumun her kesimi gibi alkışladıklarını kaydetti. Eskin Yılmaz: “Toplumun her kesiminin hijyen gereksinimleri için yanında olmak, Domestos çamaşır suyu markamızın marka amacını oluşturuyor. Bu marka amacından yola çıkarak, sağlık çalışanlarımızın mücadelesine hijyen gereksinimleri konusundaki ihtiyaçlarına bir nebze olsun katkıda bulunarak destek olmak istedik. Bunun için Sağlık Bakanlığı’na yaptığımız başvuru süratle kabul edildi. Bunun üzerine 230 ton Domestos çamaşır suyunun T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’ne ulaştırılması için hemen gerekli çalışmaları başlattık” şeklinde konuştu.