Sağlık çalışanlarına ücretsiz döner ikram etti
İstanbul'da faaliyet gösteren bir hazır gıda firması, Anadolu yakasındaki tüm devlet hastanesi personeline ücretsiz döner ve ayran ikramında bulunma kararı aldı.
İstanbul'da faaliyet gösteren bir hazır gıda firması, Anadolu yakasındaki tüm devlet hastanesi personeline ücretsiz döner ve ayran ikramında bulunma kararı aldı. Dönerci Celal Usta adıyla çok sayıda restoranı bulunan firma, yaklaşık 1,5 ton et döneri, bugünden itibaren koronavirüs mesaisi nedeniyle hastanesinden ayrılamayan personele ikram ediyor. Ayrıca ilçelerdeki sağlık ocağı personeline de yiyecek, içecek jesti yapan firmaya Kadıköy, Ataşehir, Maltepe, Ümraniye, Üsküdar'daki sağlık kuruluşlarından çok sayıda teşekkür geldi.
Firma, "Bireyler, kurumlar ve kuruluşlar ülkeleri için zor zamanlarda elini taşın altına koymaktan vazgeçmemelidir. Tıpkı sağlık emekçilerinin özverisi gibi" açıklaması ile bu kampanyası Instagram, Twitter ve Facebook hesabından duyurdu.
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