30 yılda erkeklerin sperm sayısı ciddi şekilde düştü: İşte nedenleri

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Adayener, “Tarım ilaçları, stres, kilo ve radyasyon erkeklerde sperm sayısını azaltıyor” dedi.
Sperm sayısındaki düşüşün Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya kıtalarında çok daha belirgin
olurken Güney Amerika kıtası ve Avustralya’da daha belli belirsiz olduğunun altını çizen
Anadolu Sağlık Merkezi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Adayener, “Avrupa’da en yüksek
sperm sayıları İngiltere ve Danimarka’ya ait. İspanya’da ise diğer ülkelere göre belirgin
biçimde düşük sperm sayılarının olduğu görülüyor. Finlandiya, Estonya ve Litvanya’da, Güney
Avrupa ülkelerine göre daha yüksek sperm sayılarının olması bu ülkelerdeki hava sıcaklık
farklarıyla açıklanabilir. Zira kışın elde edilen sperm örneklerinde, yaza göre belirgin bir
şekilde daha yüksek sperm sayıları rapor edildiği eskiden beri bilinmekte” şeklinde konuştu.
Tarım ilaçları spermleri azaltıyor
Sperm hücre sayısındaki azalma konusunda Asya kıtasındaki verilerin Avrupa ile benzerlik
gösterdiğini belirten Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Adayener, sperm sayısının düşme
nedenleri arasında özellikle endokrin sistemi etkileyen çevresel faktörler, artmış beden kitle
indeksi, stres, beslenme alışkanlığındaki değişiklikler, diyabet, kanser ve enfeksiyonlar gibi
tüm bedeni ilgilendiren sistemik hastalıkların sorumlu tutulabileceğini belirterek “Ayrıca
oksidatif stresi artıran yaşlanma, tarım ilaçları, ağır metaller ve kimyasallar da sperm sayısını
azaltan nedenler arasında yer alıyor” dedi.
Laptoplar, cep telefonu ve tütün kullanımı spermi azaltıyor
Tüm bunların yanında, iyonize radyasyonun ve sıcak gibi fiziksel etmenlerin de testis üzerine
olumsuz etkilerinin olduğunun bilimsel olarak kanıtlandığını söyleyen Üroloji Uzmanı Doç. Dr.
Cüneyt Adayener, “Normal beden sıcaklığından yaklaşık 3 derece kadar daha düşük ısısı olan
testis kesesinin uzun süre yüksek ısıya maruz kalması sperm hücre sayısını düşürebiliyor. Son
25-30 yıldır evimizde her odaya giren yüksek frekanslı elektromanyetik dalgalar, laptoplar,
WiFi ve gittiğimiz her yere taşıdığımız, neredeyse kulağımıza yapışık bir organımız haline
gelen cep telefonlarımız da suçlanan faktörler arasında” şeklinde konuştu. Sigara ve diğer
tütün ürünlerinin de sperm sayısını azalttığını söyleyen Doç. Dr. Adayener, “Son 45-50 yıl
içinde tüm dünyada artan tütün kullanımının sperm sayısındaki düşüşle paralel olması da
dikkat çekici” dedi.
Laptoplar kucakta kullanılmamalı, masada kullanım tercih edilmeli
Tütün ve ürünlerinden uzak durmanın, stresi önlemenin, düzenli spor yapmanın önemli
olduğunu belirten Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Adayener, “Her ne kadar bilimsel verilerle
tam olarak desteklenmese de sperm yapımına olumsuz etkileri olabileceği şüphesi nedeniyle
cep telefonlarını kalça bölgesinden uzakta tutmak, laptopları dizüstü veya kucak yerine
masada kullanmak, dar pantolon ve sıkı iç çamaşırı kullanmamak da faydalı olabilir”
açıklamasında bulundu. Kullanılan tarım ilaçlarından en az oranda alabilmek adına mümkün
olduğunca organik gıda tüketmeye çalışmanın, paketlenmiş ve raf ömrünü uzatmak için katkı
maddeleriyle işlenmiş yiyeceklerden uzak durmanın da çok önemli olduğunu anlatan Doç. Dr.
Adayener, özenle uygulanması gerekenlerin listesini paylaştı:
Her gün bir büyük tabak salata tüketin ve salatanıza taze susam, fındık ve kabak
çekirdeği ekleyin.
Her gün bir büyük yeşil yapraklı sebze yiyin. Brokoli, lahana, pazı ve ıspanak olabilir.
Taze sıkılmış meyve veya sebze suyu için.
Süt ürünlerini daha az tüketin. İçecekseniz işlenmemiş tam yağlı olanları tercih edin.
Şeker, pastörize meyve suları, kahve ve soyalı gıdalardan uzak durun (östrojen
benzeri etkiye sahiptir).
Her gün yeterli antioksidan, vitamin ve mineral aldığınızdan emin olun.
Folik asidin zengin olduğu mercimek, barbunya, fasulye ve nohut gibi baklagilleri
sofranızdan eksik etmeyin.
Organik beslenen hayvan etlerini ve yumurtalarını almaya çalışın, çiftlikten ziyade
deniz balıklarını tercih edin.
Sofranızdan meyvenizi eksik etmeyin. Özellikle erik, nar, üzüm, yaban mersini ve çileği
bolca tüketin.
Beyaz ekmek, irmikten yapılmış makarna ve beyaz pirinç gibi işlem görmüş gıdalar
yerine, tam buğday ve tahıllarla bunlardan yapılmış gıdaları tercih edin.
Rafine veya suni şeker yerine bal tüketin.
Bol su için.