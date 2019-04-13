İdrar kaçırmaya 'robotik' çözüm

Son yıllarda birçok hastalığın tedavisinde başvurulan robotik cerrahi yöntemi, "idrar kaçırma" ve "rahim sarkması" gibi şikayetler yaşayan ileri ve genç yaştaki hastalara da umut ışığı oluyor.

Son yıllarda birçok hastalığın tedavisinde başvurulan robotik cerrahi yöntemi, "idrar kaçırma" ve "rahim sarkması" gibi şikayetler yaşayan ileri ve genç yaştaki hastalara da umut ışığı oluyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği bünyesinde, idrar kaçırma ve rahim sarkması ve doğum sonrası oluşan bozukluklar gibi sağlık sorunlarının tedavisi için Ürojinekoloji Polikliniği hizmet vermeye başladı.

Bu şikayetlerle Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği bünyesindeki Ürojinekoloji Polikliniğine başvuran 58 yaşındaki Nurten Çıkrıkçı da şikayetlerinden robotik cerrahi yöntemi sayesinde kurtuldu.

Çıkrıkçı, kist ve miyomları nedeniyle ağrılarının, rahim sarkması ve idrar kaçırma gibi problemlerinin olduğunu belirterek, "Operasyonum robotla yapıldı. Sanki hiç ameliyat olmamış gibi hissediyorum. Bu sorunları olan herkesin de robotla ameliyat olmasını tavsiye ediyorum." dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Ünitesi İdari Sorumlusu Prof. Dr. Özlem Evliyaoğlu, idrar kaçıran ve rahim sarkması şikayetleri bulunan çok sayıda hastanın kadın hastalıkları ve doğum polikliniklerine başvurduğunu belirterek, bu alanda özel bir poliklinik açtıklarını söyledi.

Ürejinokoloji Polikliniğinin her çarşamba öğlene kadar sadece bu alanda sorun yaşayan hastalara hizmet verdiğini ifade eden Evliyaoğlu, bu tür sağlık sorunlarının tedavisinde gerektiğinde multidisipliner, yani diğer branşlarla birlikte hareket edilmesi gerektiğini ve bu açıdan hastanenin her türlü problemle baş edebilecek tam donanıma sahip olmasının hastaya ve hekimlere çok büyük avantajlar sağladığını belirtti.

Prof. Dr. Evliyağoğlu, bazı cerrahi yöntemlerinin uygulanmasının hastadan hastaya farklılık gösterebildiğini ifade ederek, bu konuda da birlikte hareket ederek hastaya en uygun tedavi şekline karar verdiklerini dile getirdi.

Kadınlarda menopoz döneminden sonra genellikle idrar kaçırma şikayetlerinin de görülebildiğini aktaran Evliyaoğlu, "Her üç kadından birisi neredeyse idrar kaçırıyor. Her idrar kaçırma şikayetinde tedavi ameliyat demek değildir. Değerlendirdikten sonra hastaya uygulanacak tedavi şekline karar veriyoruz. Genetik yatkınlıklar, iri bebek doğumları ve kilo alma gibi birçok faktör de idrar kaçırma gibi problemlere yol açabiliyor." diye konuştu.

"Robotik cerrahi estetik açıdan da avantajlı"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Ulubay ise Türkiye'de robotik cerrahinin 10 yıldır farklı branşlarda kullanıldığını, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinin de bu alanda öncü merkezlerden biri olduğunu belirtti.

Doç. Dr. Ulubay, özellikle rahim sarkması, idrar kaçırma şikayeti bulunan ve jinekolojik kanser vakalarında robotik cerrahi yöntemini uyguladıklarını, bu konuda ciddi sayıda ameliyat tecrübelerinin olduğunu söyledi.

Genç veya ileri yaşta rahim sarkması olan hastalarda robotik cerrahiyi tercih etmelerinin nedeninin bu yöntemin hasta dostu bir yöntem olduğunu ifade eden Ulubay, ameliyat olan hastaların 24 saat sonra evlerine dönebildiğini ve sosyal hayata dönerek kendi işlerini yapabildiklerini anlattı.

Robotik cerrahi ameliyatının hastaların iyileşme sürelerini kısalttığını vurgulayan Ulubay, şu bilgileri verdi:

"Robotik cerrahi ile ameliyatını yapmamış olsak özellikle ileri yaştaki hastalarda yapılan kesilerin büyük olması sebebiyle hastaların sosyal hayata dönmesi ve kendi işlerini yapabilmesi biraz zaman alacaktı. İyileşme süreleri de 2-3 hafta kadar daha uzayacaktı. Robotik cerrahi yöntemi ile yapılan ameliyatların büyük kesiler ile yapılan açık ameliyatlara göre çok fazla üstünlüğü bulunmaktadır. 24 saat önce ameliyatını yaptığımız hastamız Nurten Çıkrıkçı'nın da taburcu olmasını planlıyoruz. Hastamız, evine gittiği zaman kendi işlerini yapabilir, kendi yemeğini yapabilir, isterse akşam sinemaya da gidebilir. Robotik cerrahi ile ameliyatını yaptığımız hastamızın antibiyotik ve ağrı kesici kullanmasına da gerek kalmayacak."