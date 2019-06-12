Meme kanseri riskini azaltan yiyecekler

Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “Çilek, ahududu, böğürtlen ve kızılcık gibi meyveler anti kanserojen özelliği ile meme, mide ve bağırsak kanseri risklerini azaltıyor” dedi.

Fasulye

Kadınların haftada en az üç dört kez fasulye yemek protein ve lif açısından da son derece zengin bileşimleriyle, kalp krizi ve meme kanseri riskini azaltıyor. Ayrıca kadınlık hormonlarının dengeli ve istikrarlı olmasına katkıda bulunuyor. Ayrıca fasulye türlerinin ve mercimeğin meme kanserini önleyici etkilerinin olabileceğine ilişkin çalışmalar var.

Az yağlı yoğurt

Yoğurtta bulunan faydalı bakteriler (probiyotikler) insan sağlığı için oldukça faydalı. Az yağlı

yoğurt bağırsakları ve sindirim sistemini düzenliyor, rahatlatıyor. Kadınlarda mide ülseri ve

vajina enfeksiyonu risklerini azaltıyor. Ayrıca haftada üç ile beş kez tüketilen az yağlı

yoğurdun kadınlarda meme kanseri riskini azalttığına ilişkin araştırmalar mevcut.

Yağlı balıklar

Haftada iki-üç kez yenebilecek yağlı balıklarda en yararlı unsur Omega-3 yağ asitleridir.

Somon, sardalye gibi balık çeşitleri hücre zarını güçlendirdikleri gibi, kalp hastalığı,

hipertansiyon, depresyon, eklem ağrısı gibi rahatsızlıkları da önlüyor.

Domates (diğer kırmızı meyveler: karpuz, kırmızı üzüm, kan portakalı)

Kadınların domates, kan portakalı ve karpuz gibi likopen zengini gıdaları haftada üç-beş kez

tüketmeleri oldukça faydalı. Güçlü bir antioksidan olan likopenin erkeklerde prostat kanseri

riskini azalttığı gibi, kadınlarda da meme kanseri riskini azalttığına ilişkin araştırmalar mevcut.

Çilek ve böğürtlen

Çilek, ahududu, böğürtlen ve kızılcık gibi meyveler anti kanserojen özelliklere sahip ve hücre

onarıcı olduğu bilinen antokyan maddesini içeriyor. Antokyanlar meme, mide ve bağırsak

kanseri risklerini azaltan önemli antioksidanlar arasında yer alıyor. C vitamini ve folik asit

açısından çok zengin olan bu meyveler, cildi yaşlanmaya karşı da koruyor.

D vitamini ile takviye edilmiş az yağlı süt veya portakal suyu

Kadınların günde belirli miktarlarda D vitaminine ihtiyacı bulunuyor. Kalsiyumun kemiklere

faydalı olabilmesi için bağırsaklardan emilmesi gerekiyor. D vitamini alımı kadınlarda

kalsiyum kaybı nedeniyle kemik kırılmalarına kadar olumsuz sonuçlara yol açabilen

osteoporozun yanı sıra şeker hastalığı, multipl skleroz (MS), meme, kolon ve yumurtalık

kanseri risklerini de azaltıyor. D vitamininin bağırsak ve yumurtalık kanserini önlediğine dair

araştırmalar var.