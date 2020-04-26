Sağlıkçılara anne yemekleri

26 Nisan 2020 Pazar, 06:00

İstanbul’da Samatya’da yaşayan Suzan Öcal (76) ve oğlu Victor Öcal, evinin mutfağını sağlıkçılara açtı. Pişirdikleri yemekleri her gün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ndeki sağlık çalışanlarına götüren Victor Öcal, “Herşey annemin kete yapmasıyla başladı. Bu zamanla küçük bir hareketlilik yarattı. Yaklaşık 2 haftadır Cerrahpaşa’ya hazırladığımız yiyecekleri götürüyorum. Evde otursak da sağlık çalışanlarına destek olabileceğimizi göstermek istedik” dedi.

Victor Öcal, “Bir sabah annemle televizyon izlerken sağlıkçı arkadaşlarımı kastederek ‘Senin arkadaşların çözüm bulamıyorlar mı? İnsanlar ölüyor’ diye sitem etti. Ben de ‘Peki sen napıyorsun’ dedim. Annem de ‘Ben ne yapabilirim ki’ diye sorunca ‘En azından kete, börek yap götüreyim. Söylediklerini de ileteyim’ dedim. Dışarı çıkıp eve döndüğümde ise annem 80-90 tane kete yapmıştı”dedi.

Hazırladıkları yiyecekleri Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne götürdüğünü anlatan Öcal, “Yemekleri acil servise götürdüğümde yoğun bakımda çalışanların dışarı çıkamadığını ve bırakmamı söylediler. Ben de sağlık çalışanlarına yemekleri bıraktım. Şimdi ise yaklaşık 2 haftadır düzenli olarak evde hazırladığımız yiyeceklerden götürüyorum” diye konuştu.

PAYLAŞTIKÇA İYİLİK YAYILDI

Kız kardeşinin önerisi ile hazırlanan yiyecekleri sosyal medyadan paylaştıklarını ve arkadaşlarından da yardım etmek için talep geldiğini kaydeden Victor Öcal, “Fotoğrafların ardından arkadaşlarım benimle iletişime geçti. Onlar da evlerinde hazırladıkları yiyecekleri bize teslim ettiler. Bazı arkadaşlarım ise evde yemek yapamayacaklarını ve gıda malzemesi için destek olabileceklerini söyledi. Onların da verdiği destekle iyilik büyüyerek yayıldı” ifadelerini kullandı.

Öcal, “Beni tanıdıkları için yiyecekler konusunda çekince yaşamıyorlar. Onlar hayatlarını ortaya koyarken küçük de olsa yardım etmek hem bizi hem de onları mutlu ediyor” dedi.