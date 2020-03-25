Sağlıkçıların sıkıntısı büyük

25 Mart 2020 Çarşamba, 06:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Sağlık çalışanlarının malzeme sıkıntısı yok. Bu iddia küçük örneklerin kasıtlı olarak genelleştirilmesidir” açıklamasına yanıt veren sağlık meslek örgütleri, “Malzemeler gönderiliyor ancak halen yetersiz. Eleştirmek için değil uyarmak için söylüyoruz. Bakan ‘maksatlı açıklamalar’ diyor ama ‘ne maksadımız olabilir” görüşünü dile getirdi.

‘YOLLADILAR AMA YETMİYOR’

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, bakanlığın hastanelere malzeme yolladığını ancak yetersiz kaldığına dikkat çekerek “Malzemeler yetişmiyor” dedi. “Nasıl malzeme eksikliği yok? Üniversite hastaneleri 100 tane. Aile sağlığı Merkezleri, kamu hastaneleri var. Birçok yerde maske, eldiven, koruyucu önlük gibi eksikler var” diyen Adıyaman, “Yolladılar, kabul ediyoruz ama yetmiyor. Mesela Ankara’da aile sağlığı merkezi diyor ki ‘bize gönderdiler bugün bitti, gelmezse yarın hiçbir şeyimiz yok’ Malzemeler yetişmiyor. Bakan, açıklamalar maksatlı diyor ama ‘ben de ne maksadımız olabilir’ diyorum” değerlendirmesini yaptı. Bir maskenin iki saatte bir değiştirilmek zorunda olduğuna dikkat çeken Adıyaman, bu nedenle malzemelerde sıkıntı sorunu yaşandığını söyledi.

VİRÜS BULAŞAN HEKİM SAYISI 20’Yİ GEÇTİ

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Özlem Sezen, “Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları risk altında. Koronavirüs tanısı alan aile hekimlerinin sayısı giderek artıyor. Sayı 20’leri geçti ve her geçen gün de sayı artacaktır. Hekimler ve sağlık çalışanları için endişeliyiz” dedi. Sezen, “Bakanın doğru bilgilendirilmediğini düşünüyoruz. Çünkü aile hekimlerinin malzeme sıkıntısı pek çok ilde devam etmekte. Yavaş yavaş dağıtılan malzemeler var. Bunlar yalnızca eldiven ve maske şeklinde sayılı olarak veriliyor. Diğer istediğimiz koruyucu ekipmanlar, gözlük, tek kullanımlık önlük gibi malzemelerimiz yok” diye konuştu. HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da sosyal medyadan yaptığı açıklamada koronavirüsün Hacettepe Hastanesi’nde 3’ü doktor olmak üzere 6 sağlık çalışanına bulaştığını ileri sürdü.

ECZANELER ÖNLEM İSTİYOR

Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği (PGED) Yönetim Kurulu Başkanı eczacı Armağan Ener, eczanelerin risk alanı olduğunu ve eczacılığın risk alanı yüksek meslek grubu haline geldiğini belirterek özellikle yaşlılar, hastalık semptomlu veya taşıyıcı kişiler ile gebeler gibi yüksek risk grubunda olanların eczanelerde bir arada olmasının salgını körükleyeceğini söyledi. Ener, şöyle konuştu: “Kepenk arkasından satış yapılması, bariyer çekilmesi, randevulu müşteri alma, belirli sayı ile içeriye alma ve temassız alışveriş, eczanelerin Sağlık Bakanlığı veya belediyeler tarafından düzenli olarak dezenfekte edilmesi gibi hızlıca alınacak önlemlerle tedbir sağlanması mümkün olabilir.”