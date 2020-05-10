Sahte balı anlamak mümkün mü?

10 Mayıs 2020 Pazar, 10:12

Güvenilir Ürün Platformu’nun düzenlediği Bal Sohbetleri’nde konuşan yüksek gıda mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, analiz yöntemlerinin bile bal sahteciliği karşısında yetersiz kaldığını belirterek, her gün yeni bir sahtekarlık türü ile karşılaştıklarını söyledi.

PİYASADA SATILAN PROPOLİS’İN YAKLAŞIK YÜZDE 90’I SAHTE

Uzun bir süredir arı ürünleri üzerine çalışmalar yapan Aslı Elif Tanuğur Samancı, propolis ve arı sütü gibi ürünlerinin henüz tebliğlerinin olmadığını hatırlatarak, “Bu ürünlerin yüzde 90’ı maalesef sahte. Tebliğin çıkması için çalışıyoruz çünkü standardizasyon ancak böyle sağlanır. Biz, yerli ürün üretelim diye yola çıktık. Ülkemizde Çin propolisi satılmasın istiyoruz. Bunun için işini doğru yapan yerli üreticiyi teşvik etmeliyiz” dedi.

PROPOLİS KORONOVİRÜSÜN GELİŞMESİNİ ENGELLİYOR

Virüs süreci ile birlikte propolisin virüsler üzerine etkisini de incelediklerini anlatan Samancı, "Yapılan araştırma sonuçlarına göre, propolisin bulunduğu ortamlarda bu türe ait virüsler çoğalamıyor; çünkü, propolis bu virüslerin zarf yapısını bozarak onların çoğalmasını engelliyor” diye konuştu.

‘MALTOZ KATIYORLAR'

"Sahte balı tüketicinin anlaması maalesef mümkün değil” diyen Samancı son olarak şunları kaydetti:

"Analiz yöntemleri bile sahtecilik karşısında yetersiz kalabiliyor ve her yeni gün yeni bir sahtekarlık türü ile karşılaşıyoruz. Eskiden glikoz, früktoz katarlardı; şimdi maltoz katıyorlar. İşte bu yüzden sözleşmeli arıcılığın önemini tekrar tekrar vurguluyoruz.

Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’nde yapılan yeni değişiklikle ham bal tanımı tebliğe girdi. Kristalleşen ve donan ham balı görüntüsü nedeni ile tüketici sahte zannediyor ve almıyor. Bu nedenle yıllardır firmalar bala pastörizasyon işlemi uyguluyor. Bu ısıl işlemle bal daha saydam ve berrak bir görüntü kazanıyor; ancak, besin değerlerini önemli ölçüde kaybediyor. Artık üretici ambalajın üzerine balın ham bal olduğuna dair ibare koyabilecek ve böylece tüketici ham bal ile ısıl işlem görmüş balları ayırt edebilecek."