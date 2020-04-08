‘Sakin Şehir’ zehirlenmek isteniyor

08 Nisan 2020 Çarşamba, 02:00

Perşembe ilçesinde de başlatılacak olan siyanürle maden arama çalışmalarına Perşembeliler olarak direneceklerini söyleyen Levent Erkoç, şu açıklamayı yaptı: “Ordu’daki tarım ürünlerinin çeşitliliği yanında turizm açısından dikkat çeken özellikleri hiçe sayılarak maden sahalarıyla dolması en büyük kötülüktür. Türkiye’nin her tarafında yaşanan orman ve tarım arazilerinin yok edilmesi süreci ilimizde de başladı. Fatsa ve Ünye ilçelerimizde maden çalışmaları nedeniyle yaşanan sıkıntılar ortada iken yeni maden sahalarının açılması ilimize verilebilecek en büyük zararlardandır. Halka ‘EvdeKal’ çağrıları yapılırken büyük bölümü Perşembe ilçemizi kapsayan yeni maden arama ruhsatı ihalesi yapılabiliyor. Kurşunçal Ormanları’ndan Fatsa Ilıca’yı da içine alan maden sahası 1.967.61 hektar. Bu alanın yarsı Perşembe ilçemizin topraklarında kalmaktadır. Fatsa zehirlendi; engel olmaya çalışılıyor. Biz de dernek olarak halkımızla birlikte Perşembe’ye kadar uzanan maden sahasının engellenmesi için çaba harcayacağız. bizler evdeyiz, ihaleler ve maden çalışmaları sürüyor. Maden ve enerji ihaleleri iptal edilsin.”