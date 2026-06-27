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İtalyan basını duyurdu: Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı

İtalyan basını duyurdu: Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı

27.06.2026 18:00:00
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Cumhuriyet Spor
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İtalyan basını duyurdu: Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, sözleşmesinin son sezonuna giren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında kararını verdiği iddia edildi.

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Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Inter, sözleşmesi 2027'de bitecek Hakan Çalhanoğlu ile şu anda yeni sözleşme imzalamayı düşünmüyor.

YENİ SEZONDA KALACAK

Hakan Çalhanoğlu'nun, Inter'in bu düşüncesine rağmen yeni sezonda İtalyan ekibinde kalmasının beklendiği belirtildi.

Milli futbolcu için şu anda ilgi çekici bir teklifi olmadığı ve Inter'in, astronomik bir teklif gelmediği sürece Hakan Çalhanoğlu ile bu sezon da devam edeceği yazıldı.

Hakan Çalhanoğlu için Hakan Safi'nin başkan seçilmemesinin ardından Fenerbahçe'nin ilgisinin de azaldığı kaydedildi.

ALTI YIL SONUNDA VEDA

Inter'in son dönemde oyuncuları bedelsiz olarak bırakmasının bir gelenek olmadığı ancak Hakan Çalhanoğlu ile ilgili düşüncede bir dram yaşanmayacağı ve altı yılın sonunda milli futbolcuya veda edileceği öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSI

Inter'de geride kalan sezonda 30 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 12 gol attı ve 7 asist yaptı.

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