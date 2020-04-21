Salda nasıl kurtulur?

21 Nisan 2020 Salı, 02:00

Salda Gölü Koruma Derneği Başkanı Gazi Osman Şakar, konuyla ilgili Yeşilova Kaymakamı Abdülhamit Karaca’nın taşınan malzemenin tekrar yerine nakledileceğini açıkladığını belirtti. Şakar, “Nasıl götürülecek? Yine kamyonlarla mı taşınacak? İş makineleri girerse korunması gereken canlı kabul edilen mineral yapı tekrar bozulup tozlaştırılıp yok edilmiş olacak. Zararın giderilmesi için çok hassas davranılması gerekir. Millet bahçesi projesi acilen iptal edilmeli” dedi.

Toprak bilimci ve ekoloji uzmanı Prof. Dr. Doğan Kantarcı, “Özel Çevre Koruma Alanı ilan edilmiş ve ekolojik bakımdan çok hassas, olan bir doğal/kırsal arazi ile Salda Gölü kıyısında bu kadar yoğun yapılaşmayı öngören proje ile millet bahçesi adı altındaki girişim yadırganmıştır. Taşınan mineraller kepçelerle en az zarar verecek şekilde alındığı eski göl yatağına götürülmeli” diye konuştu..

‘UZAKTAN SEVMEK GEREK’

Doğa ve Sürdürebilirlik Derneği ile Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, şunları söyledi:

“Hidromanyezit yataklarının korunması için Salga Gölü kirletilmemeli. Gölün dünden bugüne gelişinde çok önemli olan ekolojik yapı ve biyolojik çeşitliliği korunmalı. Çökellerin oluştuğu yerde erozyona neden olacak yapılaşma, kum alımı ve hareketlilik kesinlikle olmamalıdır. Bugün Maldivler denilen, dünyanın ender alanlarından olan bembeyaz yapıların kararmaması daha güzel adacıklar oluşturması, turkuvaz su renginin solmaması için Salda Gölü’nü uzaktan sevmek, uzaktan seyretmek gerek. Gelecek kuşaklara da bizim ve dünyanın gördüğü, dinlendiğimiz, huzur bulduğumuz bu gölü görebilsinler.”

‘PROJE MAHVEDECEK’

A Platformu (Antalya Isparta Burdur Denizli Kaş Platformu) sözcüsü Hediye Gündüz Salda, Gölüne millet bahçesi yaparken “asla zarar verilmeyecek garantisi” verildiğini hatırlatıp “Salda Gölünü göl yapan, göldeki bakteriler tarafından tüketilen ve beyaz renkli hidromanyezit minarele dönüşerek onların yapı taşlarını oluşturan canlı minerallerin taşınması oluşabilecek en büyük tahribatın başlangıcıdır ve gölü mahvetmektir. Bütün bu yapılan işlemler göstermiştir ki, “Millet Bahçesi Projesi” Gölü mahvedecek ve asla telafisi olmayan zararlar verecek” dedi.