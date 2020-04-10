Salgın fırsatçılığı

10 Nisan 2020 Cuma, 06:00

20 bin yurttaşın kayıtlı olduğu Kavaklık Rotary Aile Sağlık Merkezi (ASM) yer gösterilmeden, binanın riskli olduğu gerekçesiyle yıkılmak isteniyor.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından doktorlara “Yeni yeri siz bulun” denildi. Doktorların İnşaat Mühendisleri Odası’na başvurarak binalarının sağlam olup olmadığına inceleme talep ettiği öğrenildi.

Mahalle sakinleri ayağa kalktı. Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li Meclis üyesi Hasan Şencan “Doktorlar koronavirüs salgını döneminde yeni yeri nasıl bulsun? Geçici yer de gösterilmiyor. Buranın yıkıldıktan sonra tekrar ASM yapılıp yapılmayacağı da belli değil” diye konuştu.