Salgın günlerinde kuyruk çilesi
PTT şubelerinden emekli maaşını çekmek isteyen yurttaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirilirken PTT şubelerinden emekli maaşını çekmek isteyen yurttaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
Koronavirüs testi yaptırmak isteyen yurttaşlar da hastanelere koşunca kuyrukta beklemek zorunda kaldı. zaman zaman tartışmaların da yaşandığı kuyruklarda 1 metre sosyal mesafe kuralına da uyulmadığı görüldü.
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