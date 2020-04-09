Salgın nedeniyle evde kaldığımız günlerde hangi kitabı okumalı? Cumhuriyet Kitap yol gösteriyor.

09 Nisan 2020 Perşembe, 09:47



Cumhuriyet Kitap okurlarına, yeni ve yetkin içerikli bir sayıyla daha merhaba diyor! 1573’üncü sayı ile kapak konuğu usta ozan Zahrad. Şiir, roman, öykü, yakın tarih türlerinde yeni kitaplara ilişkin söyleşi ve inceleme yazılarının yanı sıra bu hafta kuzey edebiyatını keşfe davet eden çocuk sayfası da yine ilginizi çekecek.

