Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finalleri ertelendi!
UEFA, korona virüs nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finallerin süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finallerine süresiz erteleme geldi. UEFA'dan yapılan açıklamada, mayıs ayında oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi müsabakalarının virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında askıya alındığı ifade edildi.
Maçların oynanacağı tarihlerin
ilerleyen günlerde kurulacak çalışma grubu tarafında belirleneceği dile
getirildi.
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