Sanatçı Gülsen Tuncer'den Sağlık Bakanı'na açık mektup

08 Nisan 2020 Çarşamba, 16:09

Tiyatro ve sinema sanatçısı Tuncer koronavirüs salgını nedeniyle kaleme aldığı mektubunda, verilen istatistiklerde 65 yaş üstündeki kişilerin ölüm oranlarına sıklıkla vurgu yapılmasının zarar verici olduğunu ifade etti.

Sanatçı, Bakan Koca'ya hitap ettiği mektubunda şunları söyledi:

"Sayın Bakan, çok yoğun ve yorucu çalışma temposu içerisindesiniz. Halkımızı ayıdınlatıcı konuşmalarınız yararlı ancak verdiğiniz istatistiklerde 65 yaş üstündeki kişilerin ölüm oranına sıklıkla ve ısrarla vurgu yapılmasının yarardan çok zarar verici olduğunu belirtmek istiyorum. Zaten 65 yaş üstü evde korumada ama her fırsatta 'En çok yaşlılar ölüyor' lafı fazlazıyla rahatsız edici"

Bakan Koca'ya, konuşma metinlerini hazırlayan yardımcılarının yaşlılık psikolojisi alanındaki uzmanlardan destek almaları gerektiğini de yazan Tuncer "İnsan beden ruh yapısıyla bir bütündür. Beden ruhu, ruh bedenini etkiler. Burada moral, güç özellikle önemlidir. Konuşma metinlerinizi hazırlayan yardımcılarınızın, bu konuda geriatri dalında yaşlılık psikolojisiyle ilgili uzmanlardan destek almalarının yararlı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Sanatçı, mektubunu şu sözlerle sonlandırdı:

"İşte tam da burada retorik nedir önemli; bir bilgiyi sözel olarak en doğru biçimde ifade etmek. Her gece bir doz ölüm duygusu almak biz 65 yaş üstüler için çok yıpratıcı. Bu felaket günleri geçecek, işte o zaman toplumumuzu hep birlikte; çocukluk, gençlik, yaşlılık üzerine bilgilendirici çalışmalar yaparak, aydınlatmalıyız. Zira toplum bütünlüğü ruh ve beden sağlığı doğru bilgilerin yaygınlaşması ile sağlanır."