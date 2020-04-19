Sarıyer Akademi Türkiye’ye açılıyor

19 Nisan 2020 Pazar, 06:00

“Çocuklarımıza eğitimde fırsat eşitliği yaratmak için gece gündüz çalışıyoruz” diyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, LGS ve YKS’deki başarısıyla göz dolduran Sarıyer Akademi’nin uzaktan eğitim alt yapısının tamamlandığını açıkladı. “Yeni uygulama ile Edirne’den Van’a her çocuğa ulaşmak istediklerini” anlatan Şükrü Genç, Türkiye’de isteyen tüm öğrencilerin sariyerakademi.com üzerinden sisteme rahatlıkla girip sınavlara canlı derslerle hazırlanabileceklerinin müjdesini de verdi.

Sarıyer Akademi, on-line eğitim altyapısını korona virüs salgınından önce uzaktan eğitim alt yapısını tamamlayarak uygulamayı erkene aldı ve geçtiğimiz haftalarda Türkiye’nin her köşesindeki öğrencilerin sisteme ulaşabileceğini ve sınavlara canlı derslerle hazırlanabileceklerini duyurdu.

Sarıyer Akademi, Uzaktan Eğitim Desteği için, LGS ve YKS’ ye hazırlanan öğrencilerin www.sariyerakademi.com’dan online ders kayıt butonuna tıklayarak başvuru yapabileceklerini açıklayan Genç, “Ben fakir bir çocukluk geçirdim. Dileyip, isteyip yapamadığım ne varsa çocuklar için bir bir hayata geçiriyorum şimdi. Sarıyer Akademi’nin kayıtlı 700 öğrencisi var. Ama biz 701’inciyi yakalama peşinde olduk” dedi.

SARIYER AKADEMİ FİKRİ NASIL DOĞDU?

Sarıyer Akademi’nin 2015 yılından beri öğrencilere eğitim alanında ücretsiz destek verdiğini belirten Şükrü Genç, Akademinin kuruluş öyküsünü şöyle anlattı;

“Sahada ve sokakta çok dolaşıyorum. Sarıyerlilerle sürekli beraberiz. Bir öğrenci geldi ve ‘Sarıyer lisesi birincisiyim. Dershaneler kapandı ve ben açıkta kaldım. Dershaneler açık olsaydı ben burs alıp ücretsiz eğitim görebilecektim. Yardımcı olabilir misiniz’ diye sordu. Nüfuzumu kullansam 1 kişinin derdini çözebilir, o kıza destek olabilirdim ama o öğrenci kızımız gibi binlerce çocuk var. Bizde hemen pasaj fikrinden vazgeçtik. Akademi kurmaya karar verdik. Çok da yerinde bir karar almışız. Beş yılda 4 binden fazla öğrenci sınavlara ücretsiz hazırlanma şansı buldu ve lise, üniversite sınavlarında en iyi okullara yerleştiler. “

“ÖĞRENCİYE DESTEK GÖREVİMİZ”

Sarıyer Akademi’nin başarı çıtası yüksek 150 eğitim kurumu arasında kısa sürede ilk 10’a girdiğini ve gün geçtikçe başarısının arttığını vurgulayan Şükrü Genç, “Bu kurumlar arasında Türkiye’nin en önemli fen liseleri de var, Robert koleji de var. Sarıyer’de binlerce öğrenci var. Öğrencilerimizin arkasında durup eğitim hayatında destek olmak bizim görevimiz” ifadelerini kullandı.

“PASAJ OLACAKTI AKADEMİ YAPTIK”

Genç, akademide lise ve üniversite hazırlık dersleri verildiğini ifade ederek, “Daha önce dershaneler vardı, kapatıldı ve binlerce çocuk ortada kaldı. Bizde Milli Eğitim Bakanlığı’nın verdiği derslere ek olarak öğrencilere yardımcı olmak istedik. Sarıyer Akademi’nin bulunduğu alan daha önce pasaj dükkanları için ayrılmıştı. Alanlarında uzman eğitimci arkadaşların çabalarıyla planlamalar yaptık ve sistemi oluşturduk. İşyeri yapmaktan vazgeçerek, 45 günde ders yapılabilecek bir alan haline getirdik. Amacımız eğitimde de fırsat eşitliği yaratmak. Akademi her öğrenciye aynı mesafe ile yaklaşarak asla torpil yapmıyoruz. Benim tek beklentim çocukların iyi eğitimle eğlenerek, öğrenerek başarılı olmaları. Öğrenci akademili olmak için önce sınava giriyor ve sınav sonucuna göre burada eğitime başlıyor. Kolejlerden ve devlet okullarından öğrencilerimiz var. Öğretmen kadromuz ve rehberlik hizmetlerimiz çok iyi. Öğrenciler kapıdan girdiklerinde nerede okuduklarının, maddi durumlarının bir hiçbir önemi olmuyor” diye konuştu.

KORONA HIZLANDIRDI

Öğrenci ve velilerden artarak gelen talepler, korona nedeniyle eğitime ara verilmesiyle birlikte internet üzerinden on-line eğitim uygulamasına geçtiklerini de anlatan Genç “Uzaktan akademi eğitimine geçince binlerce öğrenci başvuru yapmaya başladı. Alan ve kapasitemiz belliydi. Dijitale adım atmak için çalışmalara başladık. O sırada sorular yazılmaya başlandı. Çekimler yapıldı ve kitaplar hazırlandı. Öğretmenler kendini hazırladı. Dijital akademi için çalışmalar yapılırken korona virüs ortaya çıktı. ‘Biz zaten yapacaktık’ deyip altyapıyı hızla devreye soktuk. Türkiye’nin her yerindeki çocukların bu fırsattan eşit olarak yararlanmasını istedik. Akademi şimdi Türkiye’de ve her evde. Üstelik canlı” dedi.

“EĞİTİMDEKİ KAYBI KAPATMAK İSTİYORUZ”

Ülke genelinde eğitimde büyük bir kayıp yaşandığını söyleyen Genç, “Eğitimin çok düştüğü bir dönemde böyle bir çalışma bizi çok gururlandırıyor. Eğitim alanındaki kaybı kapatmaya çalışıyoruz. Biz yarının gelecekleri körelmesin istiyoruz. İlk adımı Sarıyer’de attık. Canlı ve dijital eğitime döndü. Devletin bir kurumu devletin çocuklarına ücretsiz eğitim veriyor olarak görüyoruz. Başkanlığın ötesinde bir yurttaş olarak eğitime çok önem veriyorum” diye konuştu.

“HEDEF 100 BİN ÖĞRENCİ”

Akademi Türkiye için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de konuştuklarını belirten Şükrü Genç, “Büyüklerimizden birinin bu işi yapın demesi gerekiyordu. Kemal Bey, bu konuya değer veriyor. Sarıyer Akademi’ye 2 yıl önce geldi ve yerinde inceledi. Eğitimden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Yıldırım Kaya’nın da çok büyük emeği var ülke çapına yayılmasında. İstanbul dışına toplantılara gittik projeyi anlattı. Şimdi CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da devreye girdi. Akademi tüm Türkiye’ye yayılıyor. Bu haftasonu 480 civarında öğrencimiz Türkiye’deki 26 ilden online sınava girdiler. Şimdi o sınava giren öğrencilerimiz derslere başladı. Sarıyer Akademi ile toplam 5 yılda 4 bin 500 öğrenciyi lise ve üniversiteye hazırladı. Biz Akademi Türkiye ile de 100 binlere öğrencimize ulaşmak eğitim hayatına dokunmak istiyoruz” dedi.

“YENİ PROJELERİMİZ OLACAK”

Akademinin dışında da çocuklar için çalışmalar yaptıklarını da söyleyen Genç, “Kısa adı SAGEM olan Sarıyer Gençlik Eğitim Merkezimizin 11 şubesinde 7-14 yaş grubu çocuklarımız satranç, drama derslerinin yanı sıra burada da derslerine yardımcı olan öğretmenlerimiz var. Çocukların planlı çalışmasını önemsiyoruz. Ayrıca İlk, orta ve lise öğrencilerine burs desteği sağlıyoruz. Öğrenciler ve aileleriyle ilişki halindeyiz. Öte yandan Yaz Spor Okullarımız sürüyor. Sporun bütün branşlarında öğrencimiz var. Biz çocukları yerel yönetimin içinde büyük bir yerde tutuyoruz. Belediyenin her anında katılımcılık anlayışını çok önemsiyoruz. Ben Sarıyer’i çocuklarla yönetiyorum ve yönetmeye devam edeceğim. Yeni projelerimiz de olacak” diye konuştu.

“EĞİTİM TİCARİ OLMAZ”

Sarıyer Akademi Genel Koordinatörü Sami Görey ise, “Eğitim, sağlık gibi ticarileşmemeli gereken bir yapı. Sarıyer Akademi de bunu karşılıyor. Milli eğitimin denetiminde olan bir yapıyız. Şu anda yaptığımız tüm akıllı tahta içeriklerini öğretmenlerimiz üretiyor. Öğretmenleri içerik hazırlama konusunda sürekli eğitimden geçiyoruz. Akademiye ilk 4 yıl yaklaşık 1500 kişi başvuruyordu bu yıl ise bir patlama oldu ve 4500 öğrenci başvurdu” dedi.

Sınavda başarılı olarak akademiye giren öğrencilerin akademide kalma kriterlerini anlatan Görey, “Buraya kabul edildikten sonra haftada 15 saat ders yapıyoruz. Toplam 20 saat devamsızlık yapan, 2 kez ödev yapmayan öğrencinin kaydını siliyoruz” diye konuştu.

2017’den beri dijital platforma geçmek için hazırlık yaptıklarını anlatan Görey şöyle dedi: “İlk olarak videolarla öğrencilere eşlik etmeye başladık. Altyapımız vardı. salgının ardından ise kendi öğrencilerimiz buraya gelememeye başladı. Var olan platformu öğrencilerimize revize ettik. Talep çok olunca yeni bir platforma taşındık. Şimdi Türkiye’nin neresinde olursa olsun öğrenci Sarıyer Akademi’ye giriyor, kimlik bilgilerini veriyor ve giriş yapıyor. Çocuklar sınava giriyor ve seviyesini belirliyoruz ve sisteme yüklediğimiz ders videolarımızla destek veriyoruz. Sistemde kaç dakika durduklarını, ne zaman girdiklerini, soru sorup sormadıklarını da görebiliyoruz” diye konuştu.