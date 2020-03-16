Şehir hastaneleri ‘kontrolsüz’

16 Mart 2020 Pazartesi, 06:00

Cumhuriyet’in sağlık çevrelerinden derlediği bilgiye göre Türkiye’nin başarılı önlemleri daha da etkili kılınabilir.

Sağlık çevreleri, Türkiye’nin virüs salgınına yönelik aldığı erken önlemlerin zamanlamasının çok yerinde olduğuna dikkat çekiyor. Sağlık çevrelerinin dikkat çektiği bazı yetersizlikler ise şöyle:

“Yoğun bakım hizmeti ve sağlık personelinin donanımı kesinlikle geliştirilmeli. Sağlık personelinin eldiven, maske ve özel giysi açığı hızla giderilmeli. Birtakım hazırlıklar olduğunu biliyoruz. Ancak bu konulara da hızlı önlem alınmalı.”

SALGIN NEREYE GİDER?

Halk sağlığı uzmanları, virüs salgınının 5 yılda dünya nüfusunun yüzde 70’ine bulaşacağını dile getiriyor. Uzmanlar, Türkiye’de henüz ölüm olmamasına karşın en kötü senaryoyu “Ülkelerin ekonomik ve sağlık hizmetlerine baktığımızda bu salgının Türkiye’de neden olacağı ölüm oranının yüzde 1,5 düzeyinde olması bekleniyor. Aşı geliştirilmesi 3 yılı bulabilir. Çünkü teknik çalışmalar kısa sürede yapılamaz” şeklinde açıklıyor. Uzmanlar tarafından Türkiye için mayıs sonuna kadar sürenin kritik olduğu öngörüleri yapılıyor.

İLLA Kİ KAMUSAL SAĞLIK

Virüs salgını kamusal sağlık yaklaşımının önemini bir kez daha ortaya koydu. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirme yapan ATO Başkanı Bulut, “Salgınlar doğrudan devlet tarafından, sosyal devlet tarafından önlem alınmasını gerektirir. Devletin salgın noktasında önlem almak, tedavi, yoğunbakım, diğer yataklı planlamada öncü olması kaçınılmaz. Özel sektör konuyla ilgilenmez” dedi. Şehir hastaneleri tercihinin yanlışlığının virüs salgınıyla da ortaya çıktığını vurgulayan Bulut, binlerce yataklı hastaneyi yalıtmanın zorluğuna dikkat çekti. Virüs salgını nedeniyle kimsenin paniğe kapılmaması gerektiğini vurgulayan Bulut, disiplin ve sosyal devlet anlayışıyla Almanya’nın bu salgında öne çıktığına dikkat çekti. Bulut, “En iyi çalışan Almanya. Ölüm oranı binde 5 olarak seyrediyor. İtalya gibi burada da nüfus yaşlı. Ancak çok sıkı önlemler alındı. Disiplinli toplum, yaşlılar evden çıkmıyor. En güzel örneği veriyorlar. Biz bilimsel toplantıları iptal ettik. Ama cuma namazları sürüyor. Herkes ibadetini yapmalı ancak öncelik sağlık olmalı” değerlendirmesini yaptı.