Sepya’dan yeni tekli

19 Nisan 2020 Pazar, 11:43

Şubat ayında Epic Istanbul etiketiyle “Ne Karanlık Ne Aydınlık” teklisini yayınlayan Sepya, şimdi dreampop türündeki yeni teklisi “Pürtelaş” ile müzik yolculuğuna devam ediyor. Sepya, yeni şarkılarında 70’lerin disko müziği ve indie funk türlerini harmanlıyor. Huner Alemdar, Ozan Kınasakal, Burak Erensoy, Mert Kobaş ve Filip Tokgöz’den oluşan Sepya’nın yeni teklisi, Kendini tanımakla tanıyamamak arasında, hayatının dönüm noktasına gelmiş tez canlı bir insanın hikayesini anlatıyor.