Sıkıştırılmış yaz ligi BÜYÜK RİSK

23 Nisan 2020 Perşembe, 16:26

Ünlü spor hekimi Prof.Dr. Burhan Uslu, “Haziran’da Antalya-Alanya’da sıkıştırılmış lig” önerisinin insan sağlığı için büyük risk taşıdığını ve henüz net bir karar almak için çok erken olduğunu söyledi.

Uzun yıllar Galatasaray Futbol Takımı’nın doktorluğunu üstlenen, milli takımlarda da “spor hekimi’ kimliği ile görev alan Prof. Uslu, “Süper Lig’in Antalya ve Alanya’da Haziran ayı başlangıçlı olarak oynanma fikri birçok açıdan risk içeriyor, tüm parametreler dikkate alınmalı. Kupayı da hesaplarsak 80’e yakın maçın ikişer gün arayla oynanması durumunda bile bu organizasyon Temmuz’da biter, sıcak hava ve virüs kapma riskini göze almak zor bir karar” ifadelerini kullandı.





HAVA SICAK, RİSK BÜYÜK

Cumhuriyet’ten Arif Kızılyalın’ın sorularını yanıtlayan Prof Uslu, sahaya çıkan 22 futbolcu ile hakem ve antrenörlerin zorunlu olarak sosyal mesafe kuralını ihlal edeceğini belirtirken, “Ligin ne zaman ve hangi şartlarda başlayacağına karar vermek çok zor. Üstelik hastalığın , ikinci, üçüncü aşamalarından söz ediyor ilim insanları. Hızlı karar verirsek, büyük bir riske davetiye çıkarırız. Örneğin 18 takımı Antalya Alanya hattında topladık, hepsini de ayrı otellere yerleştirdik. Ancak maç için doğal olarak temas olacak. Üstelik futbolcular yüksek eforlarda sıvı salınımında bulunuyorlar. Yere tükürebiliyorlar, oynanan top yerde bu sıvı ile temas edebilir, o topa kafa vuran veya tutan kaleci risk altında olabilir. Sesli düşünüyorum acaba maske ile mi oynayacaklar? Bu da imkansız. Bir de Antalya-Alanya hattında Haziran 15’ten sonra hava sıcaklığı yükselir, gece maçları da çözüm olmaz çünkü nemin inanılmaz noktalara çıktığı bir bölgedir Akdeniz. İşin bu yönü de var. Olası kalp ve tansiyon rahatsızlıkları tetiklenir mi? Sıcak havalarda sahada kalp sorunu yaşayan oyuncu örnekli vardı örneğin. Bu sorular uzman kadrolarca masaya yatırılmalı, ortak akıl ile hareket edilmeli. Lig başlasın demek kolay, ama riski büyük” ifadesini kullandı.





1 FUTBOLCU HASTALANIRSA, ONLARCASI RİSKE GİRER

18 takımın kadrosundaki 30’a yakın futbolcudan herhangi birinin hastalığa yakalanması halinde tüm takımların risk altına gireceğine de dikkat çeken Prof. Burhan Uslu, “Diyelim ki futbolculardan biri bu hastalığa bir nedenle yakalandı, virüsü kaptı. Karşılaşan tüm takımları ve hocalarla hakemleri riske atarız. Çünkü testler de sehven negatif ve sehven pozitif çıkabiliyor. Testlerden birinin pozitif çıktığını düşündüğünüzde 18 takımın futbolcularının yaşayacağı paniği düşünebiliyor musunuz? Hele önünüzde Hollanda’nın futbol oyununu eylüle kadar yasakladığı örneği dururken, biz futbolcularımızı nasıl motive edeceğiz. Bu kez işin psikolojik boyutu ortaya çıkacak” şeklinde konuştu.





Prof Dr. Burhan Uslu, futbol ülkeleri İngiltere, İspanya, Fransa, İtalya, Almanya ve Hollanda’nın yol haritaları ile Dünya Sağlık Örgütü ve Bilim Kurulu’nun önerilerinin dikkate alınarak bir karara varılması gerektiğine dikkat çekti.