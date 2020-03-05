SİM kartı yerine eSİM geliyor
Cep telefonlarında yeni bir döneme geçiliyor. SİM kartlar yerine eSİM geliyor.
Telefona takılan küçük beyaz plastik kartlar olarak tanıdığımız SİM kartların aksine, eSİM, elimizle dokunabileceğimiz fiziki bir kart değil. Akıllı telefonunuza iliştirilecek küçük bir çipten ibaret. eSim'in başındaki ‘e’ aslında "embedded" (gömülü) kelimesinin kısaltması.
eSİM'lerle artık yeni bir telefon numarası kullanmak için plastik SİM kartı değiştirmenize gerek olmayacak.
eSİM tek bir telefonda iki hat kullanmaya olanak sağlıyor. Yani örneğin, bir hattı iş için kullanırken, diğerini özel yaşantınız için kullanabilirsiniz. Ancak aynı anda sadece birini kullanabileceksiniz.
Ancak eSİM'in çalışabilmesi için cep telefonu operatörlerinin bu yeni teknolojiyi desteklemesi gerekiyor. Bu nedenle geçtiğimiz günlerde tanıtılan iPhone'lardan (iPhone 11 veya iPhone 11 Pro) birini almak istiyorsanız, operatörünüzün bu yeni teknolojiyi desteklediğinden emin olmalısınız.
Tüm yeni iPhone'lar fiziksel SİM kart yuvaları ile birlikte gelecek. Yani eğer istemiyorsanız, henüz iPhone eSİM kullanmak zorunda değilsiniz.
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