Şimdi moda karantinada Fortnite partileri

16 Mayıs 2020 Cumartesi, 15:29

Bilgisayar oyunları denince akla şu sıralar ilk gelen franchise muhtemelen Fortnite olsa gerek. Belki sadece belli yaş gruplarının ilgisini çekiyor ve bu da 12-18 aralığındaki gençleri kapsıyor ama şüphesiz tüm dünyada milyonlarca tutkunu olan bu oyunun adını -eğer bir mağarada falan yaşamıyorsanız- bir şekilde duymuşsunuzdur. Şimdi aynı franchise en yeni eklentisi olan Party Royale revaçta ve tam da karantina günlerinde farklı bir eğlence sunuyor.

Normalde şiddet dozunun bir hayli yüksek olduğu ve otomatik silahların en kullanışlı aksesuarlar olarak görüldüğü Fortnite’ın yeni modu Paty Royale’de silahlar yerini muzlara, hamburgerlere, ketçap mayonez soslarına bırakmış. Oyun aslında tam da Fortnite: Battle Royale gibi başlıyor (oyuncular kendilerini uzak bir adada buluyor) ama sonrasında oynayanlar silahlar yerine akla gelebilecek envai çeşit matrak alet edevatı toplayarak birbirlerine saldırmaya başlıyorlar.







Oyunun arkasında çalan müzikler ise dünyaca ünlü DJ’lere ait: Steve Aoki, Deadmau5 ve Dillon Francis. İsterseniz bu müziklerle dans ederek (ya da sadece karakterinizi dans ettirerek) gecenize farklı bir anlam da katabilirsiniz.

Tüm bunlar çok daha sert hikâyelerin, şiddet yüklü imgelerin hakim olduğu oyun piyasasında yeni bir eğilim yaratır mı sorusunu sormak için belki erken ama en azından dışarı çıkamayan ve ebeveynlerinin boğucu ilgisinden biraz sıyrılmak için yeni bir şeyler arayan gençler için güzel bir kaçamak fırsatı olduğu kesin.









